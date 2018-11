Brexit: lo que se sabe del polémico "acuerdo de divorcio" entre Londres y Bruselas para la salida de Reino Unido de la Unión Europea

Después de una larga espera, los británicos por fin tienen una idea de lo que significará dejar de pertenecer a la Unión Europea (UE) mediante el llamado Brexit.

En la noche de este miércoles, luego de cinco horas de discusión con su gabinete de ministros, la primera ministra Theresa May abrió la puerta de su oficina en el número 10 de Downing Street en Londres y habló ante los medios.

Lo clave de su breve declaración fue que su gabinete decidió apoyar un principio de acuerdo para el retiro de Reino Unido de la UE.

Sin embargo, un día después, el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, anunció en Twitter que dimitía porque no podía de "buena consciencia" dar apoyo al documento. Al poco tiempo, la titular de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, le siguió los pasos porque el borrador presentado por May "no honra los resultados del referendo", según afirmó en una carta dirigida a la primera ministra. El secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, también presentó este jueves su renuncia al cargo.

La retirada británica del bloque está programada para marzo de 2019. Sin embargo, hasta ahora no se tenía claridad sobre exactamente qué implicaría esa salida.

Desde que en en junio de 2016 un 51,9% de los británicos votó en un referendo a favor del Brexit, Londres y Bruselas han estado negociando los términos del "divorcio", cómo funcionará en la práctica y cómo serán las relaciones luego de la separación.

Por eso el anuncio de este miércoles, aunque no es la última palabra, al menos es un avance para conocer las posibles respuestas a estas preguntas.

"Es un paso decisivo", dijo May, para el avance del Brexit y la finalización del acuerdo.

En todo caso, el principio de acuerdo, de casi 600 páginas, ahora deberá obtener la aprobación del Parlamento británico y de los otros 27 estados miembros de la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó este jueves que los 27 miembros restantes de la Unión Europea están convocados para una reunión de urgencia el 25 de noviembre con el fin de "finalizar y formalizar" este acuerdo, según informó la agencia de noticias española Europa Press.

¿Qué dice el principio de acuerdo?

El documento, del que solo se conocen unos pocos detalles, aborda varios asuntos de la separación.

Incluye un compromiso para proteger los derechos de los nacionales de la UE que viven en el Reino Unido y de los británicos que viven en otros países de la UE, para que puedan continuar trabajando y estudiando en los países donde residen.

También menciona un periodo de transición de 21 meses luego de que Reino Unido abandone la unión y un "acuerdo financiero" por el que los británicos deberán pagar el equivalente a una cifra entre US$39.000 y los US$44.000 millones por obligaciones contraídas antes de la salida del bloque.

Getty Michael Barnier, negociador jefe del Brexit por parte de la UE, dijo que se evitará una frontera dura con Irlanda.

La propuesta de acuerdo también plantea la protección de 3.000 "indicaciones geográficas", que incluyen el jamón de Parma, el queso feta, la champaña y el cordero de Welsh, entre otros.

Uno de los puntos que más generó controversia fue el de la frontera de Irlanda del Norte (territorio británico) con la República de Irlanda.

Tanto Londres como Dublín quieren evitar el regreso de una "frontera dura" entre estos territorios.

Por eso, la propuesta incluye una cláusula de salvaguarda (backstop, en inglés), que evitaría el regreso de aduanas o puestos de control entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Michel Barnier, negociador jefe del Brexit, dijo este miércoles que el backstop entraría en vigor en caso de que Reino Unido y la UE no logren llegar a un acuerdo.

La polémica está en que a los partidarios del Brexit no les gusta la idea de estar atados a las normas aduaneras de la UE.

Además, el gobierno de May recibe el apoyo crucial de los parlamentarios conservadores del partido norirlandés DUP, que no quieren que Irlanda del Norte tenga un régimen distinto al del resto del territorio británico.

Getty La propuesta de acuerdo plantea que Reino Unido pague una cifra entre US$39.000 y los US$44.000 millones por obligaciones contraídas antes de la salida del bloque.

¿Qué sigue?

Este jueves, la primera ministra May deberá presentar el principio de acuerdo ante el Parlamento, donde seguramente enfrentará preguntas hostiles.

A finales de noviembre se espera que se celebre una reunión de la UE para aprobar el documento. Pero luego de eso, May deberá enfrentar lo que podría ser la batalla de su vida: lograr que el Parlamento británico apruebe el acuerdo final.

Hay parlamentarios escépticos o abiertamente contrarios al Brexit y otros que son partidarios de una salida de la UE sin un acuerdo si este no satisface las exigencia británicas, lo cual podría dificultar su aprobación.

Si May no logra una votación favorable, Reino Unido entrará en territorio incierto.

Entre sus opciones estaría la de buscar una renegociación con la UE, posponer el día en que se hará efectivo el Brexit o incluso convocar otro referendo, algo que May ha descartado en repetidas ocasiones.

Reacciones

Getty Jeremy Corbyn, líder de la oposición, criticó la propuesta de acuerdo.

Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista, dijo que el acuerdo va en contra del interés nacional porque "no satisface las necesidades de todas las partes de Reino Unido".

En el interior del gobernante Partido Conservador, también hay voces críticas. Algunos parlamentarios está furiosos porque sienten que el acuerdo deja a Reino Unido atado a la UE.

El conservador Jacob Rees-Mogg se refirió al documento como un "acuerdo podrido", que dejaría al Reino Unido bajo las reglas aduaneras de la UE y que "dividirá" al país.

Por su parte, Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, también criticó la propuesta de acuerdo.

"Esta propuesta de acuerdo será mala para Escocia, nos sacará de un mercado ocho veces más grande que el de Reino Unido y representa una gran amenaza para el empleo, la inversión y la calidad de vida".

Getty El "divorcio" de la UE y Reino Unido está programado para marzo de 2019.

Por su parte, Guy Verhofstadt, uno de los negociadores del Brexit en el Parlamento Europeo, señaló que el acuerdo ofrecerá "protección a los derechos civiles y evitará una frontera dura con Irlanda".

"Mientras espero que algún día Reino Unido regrese, por el momento este acuerdo hará posible el Brexit mientras se mantiene una relación estrecha", dijo Verhofstadt en un comunicado.

El canciller austriaco Sebastian Kurz, aseguró que se sentía "muy complacido" y que había sido "un buen resultado".

Y Juha Sipila, primer ministro de Finlandia, dijo en un tuit que "aún se necesitan decisiones de ambas partes para lograr un acuerdo final".

