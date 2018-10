Banksy admite que la autodestrucción de su obra no salió según lo planeado

Sotheby´s La obra de Banksy se autodestruyó tras ser vendida en una subasta.

El enigmático artista Banksy confirmó que la reciente autodestrucción de su famosa obra "Girl With Balloon" en la casa de subastas Sotheby´s no fue tal y como lo había planeado.

La obra enmarcada "Girl With Balloon" (Niña con globo), una de las más conocidas del artista, fue subastada por la casa Sotheby´s en Londres hace varias semanas y vendida por US$1,3 millones.

Pero momentos después de que el martillo marcara la venta, el lienzo pasó a través de una trituradora que estaba escondida dentro del marco, causando una sorpresa generalizada.

La nueva obra ha sido renombrada como "Love is in the bin" ("El amor está en la papelera").

Banksy subió un video en el que sugiere que todo el lienzo tenía que haber quedado triturado, y no solo dos tercios del mismo, como sucedió en realidad.

En el video se ve cómo un lienzo es completamente triturado, con la nota: "En los ensayos, funcionó siempre".

También muestra cómo se montaron la trituradora y el marco en el estudio del artista y nuevas imágenes de la subasta, incluida una pieza en la que se ve cómo se aprieta el botón que activó la trituradora.

Alex Branczik, jefe de arte contemporáneo de Sotheby´s para Europa, reiteró en una nueva entrevista que la casa de subastas no formó parte del engaño.

Branczik explicó que la razón por la que los empleados no detectaron la trituradora es que habían sido instruidos en que el marco era una parte fundamental de la obra.

"Pest Control [el consejo de autentificación de las obras de Banksy] dijo claramente: el marco es esencial a la obra de arte", explicó a The Art Newspaper.

"Y lo era, solo que no de la forma que nosotros creíamos".

"También un conservador externo evaluó la obra", aseguró.

Una nueva obra

Preguntado sobre cómo es posible que este no viera el ancho doble del marco ni detectara el peso de la trituradora, contestó: "Te ocupas de lo que ves, era más como una escultura. Si dice que el marco es esencial, no lo separas".

¿Hubiera perdido todo su valor la obra si la acción hubiera prosperado y el lienzo hubiera sido completamente triturado?

"Posiblemente. Pero, creo, poco probable", asegura Will Gompertz, editor de arte de la BBC.

"A juzgar por el título que Banksy le ha dado a la obra, la intención era que la obra de arte fuera el lienzo triturado en el suelo, por debajo de un marco vacío".

"Así que podría decirse que la pieza de instalación de un marco vacío en la pared, con el lienzo triturado debajo, hubiera de hecho tenido un valor superior que lo que es considerado una obra incompleta pegada al marco", agregó.

Getty Images "El amor está en la papelera" es como se ha rebautizado la nueva obra.

El nuevo video también muestra la reacción de Oliver Barker, el encargado de la subasta, al que se ve disgustado y preocupado.

Barker declaró que Bansky emplea con frecuencia marcos deformes en sus obras, "y eso es parte de la broma".

"La acusación de que de alguna forma fuimos negligentes en la forma de catalogar esto no se sostiene. Hicimos todo", añadió.

"De cara al futuro, ¿cuestionaremos un marco así? Sin duda".

Un portavoz de Sotheby´s dijo: "La nueva narrativa es que Banksy no destruyó una obra, sino que creó una, añadiendo y no restando valor".

"Es una obra diferente a la que aparecía en el catálogo, pero es una obra de arte intencional, no un cuadro destrozado".

Banksy se hizo famoso tras dibujar una serie de piezas de graffiti por todo Reino Unido.

Se cree que el enigmático artista creció en Bristol, pero su identidad ha permanecido en secreto a pesar de muchas especulaciones a lo largo de los años.

