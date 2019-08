Autos sin llave: estos son los modelos más vulnerables a robo

¿Cuán seguro es el sistema sin llave para poner en marcha un automovil?

Algunos de los modelos de autos más nuevos y populares corren el riesgo de ser robados en segundos ante las fallas que muestran sus programas de cerradura.

Los sistemas permiten que los conductores abran y pongan en marcha sus autos sin sacar la llave de su bolsillo.

La revista británica What Car? probó siete modelos diferentes de autos equipados con sistemas de cerradura y arranque sin llave.

Para abrir sin llave un DS 3 Crossback y un Audi TT RS se necesitaron solo 10 segundos, mientras que para un Land Rover Discovery Sport TD4 180 HSE se requirió medio minuto.

Por su parte, necesitaron 60 segundos para abrir tanto un BMW X3 xDriv 20i M Sport (2018) como un Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 140 ST-Line X, aunque en ambos casos necesitaron una "llave inteligente" activa.

Los expertos en seguridad realizaron las pruebas utilizando la misma tecnología especializada que usan delincuentes y midieron el tiempo que tardaron en subirse a los autos y escapar.

Medidas de seguridad

La empresa matriz de Audi, el Grupo VW, dijo que colabora con la policía y las aseguradoras como parte de su trabajo "continuo" para mejorar las medidas de seguridad.

El Grupo PSA, la empresa matriz de DS, le dijo a What Car? que tiene un equipo dedicado a tratar posibles fallas de seguridad y trabaja estrechamente con la policía para "analizar los métodos de robo".

También dijo que los vendedores podrían desactivar los sistemas de cerradura sin llave en los autos a petición del propietario.

Por su parte, Jaguar Land Rover dijo que "el modelo Discovery Sport probado ya no se fabrica. El Discovery Sport que se produce en la actualidad cuenta con tecnología que previene ataques" de este tipo.

"Además, todos nuestros vehículos están disponibles con dispositivos de seguimiento que tuvieron un éxito de recuperación de más del 80%".

Un robo que casi arruina unas vacaciones

Getty Images Todos los modelos probados por los expertos fueron abiertos en menos de un minuto.

El británico Stephen Savigar, de 59 años, se dirigía al aeropuerto de Heathrow con su esposa y dos amigos cuando fueron víctimas del robo de su auto sin llave.

Las parejas iban a volar a Singapur para un crucero para celebrar el 60º cumpleaños de su esposa y su amiga.

Los ladrones actuaron cuando ellos habían realizado una parada para ir al baño.

Los delincuentes no llegaron a robar el Ford Mondeo de Savigar, pero lograron abrirlo y tomaron lo que quisieron de su interior, lo que casi provoca que cancelaran sus vacaciones.

"Mientras estábamos dentro, los ladrones vulneraron el sistema de bloqueo de mi auto", contó.

"Me robaron la bolsa de viaje con mi pasaporte y el de mi esposa, nuestros lentes y una tableta", enumeró.

"Eso significaba que no podíamos volar. Pero logramos dejar a nuestros amigos en el aeropuerto y los despedimos. Mi esposa terminó desmayándose. Estábamos en un estado terrible".

La pareja volvió a la casa, fue a la oficina de pasaportes, viajó de regreso a Heathrow al día siguiente y pagó otro vuelo con una aerolínea diferente. Llegaron a Singapur justo a tiempo para tomar el crucero.

Getty Images Las automotrices aseguran que están trabajando para minimizar las fallas de seguridad.

Cinco meses después, Savigar dice que todavía se siente molesto al hablar de eso. "Fue una experiencia absolutamente horrible. Habíamos planeado este viaje durante dos años".

"La gente está siendo engañada"

A Andrew, que vive en el norte de Londres, le robaron su Mercedes c220 sin llave fuera de su casa en noviembre del año pasado.

"El vehículo tenía cerradura sin llave y mis llaves ni siquiera estaban cerca de la puerta principal", le dijo a la BBC.

El auto sigue desaparecido y Andrew dijo que Mercedes no ha podido explicar cómo sucedió.

"Mercedes me dio instrucciones de que si tocaba dos veces mi llave al bloquear el vehículo era más seguro, ya que la llave no realiza ningún tipo de transmisión. Para mí esa era una práctica estándar, sabía sobre esta función, la llave estaba en el tercer piso al fondo de mi casa".

"Creo que la gente está siendo engañada cuando los fabricantes dicen que los vehículos son seguros. Según mi compañía aseguradora, solo en Londres habían robado ese mes más de 10 autos con cerradura sin llave en mi código postal".

Cómo funciona el robo sin llave

Getty Images El robo de autos sin llave suele llevarse a cabo por ladrones en parejas.

Los ladrones, que normalmente actúan en parejas, apuntan a un automóvil estacionado fuera de una casa.

Uno de ellos despliega un dispositivo cerca del automóvil que aumenta la señal destinada a la llave, mientras que el otro se queda cerca de la casa con otro dispositivo que transmite esa señal a la llave, engañando al sistema.

Una vez que los autos son robados, suelen ser desarmados en partes, dice la policía.

Las automotrices comenzaron a introducir nuevas tecnologías para evitar el robo de autos sin llave como la detección de movimiento.

What car? no pudo violar la seguridad en autos que cuentan con detección de movimiento instalada como medida de seguridad. Sin embargo, esa tecnología no está disponible en todo el mercado de automóviles.

