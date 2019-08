Argentina: Quién era el hombre que murió tras una patada en el pecho

Un hombre que supuestamente interrumpía el tránsito con un cuchillo en la mano, en el barrio porteño de San Cristóbal el pasado lunes, fue abordado por un policía que lo pateó en el pecho.

El homre cayó al suelo y murió poco después en el hospital Ramos Mejía. Aunque el cuerpo ingresó como N.N a la morgue, esa misma noche los familiares lo identificaron como Jorge Martín Gómez, de 40 años.

Según publica el portal de Todo Noticias (TN), la familia de la víctima dijo que estaba en estado de ebriedad y que no hay constancia de que haya estado con un cuchillo, como afirma la versión policial.

"Mi sobrino estaba alcoholizado y se ve clarito en el video que viene divagando. En el momento un policía que le da la voz de alto y pone las manos atrás, no le dice nada, no había motivos para la patada que le pegó. Dicen que mi sobrino tenía un cuchillo pero no nos consta que hayan secuestrado ningún arma blanca", explicó Segundo Gómez, el tío del hombre a TN.

A su vez, cuestionó que se enteraron del caso por las redes sociales, ya que en las últimas horas se viralizó el video donde quedó registrada la brutal intervención policial. El oficial que pateó al hombre quedó detenido y está siendo investigado por "homicidio culposo".

Con respecto a la víctima, Gómez aclaró que trabajaba en un taller de relojería de taxis, ubicado a solo tres cuadras de donde ocurrió el hecho. Aunque contó que solía tener problemas de adicciones, aclaró que hace más de dos años estaba estable.

Mira el video del momento registrado en cámaras de seguridad en esta nota: