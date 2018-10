Arabia Saudita confirma la muerte de Jamal Khashoggi, el periodista desparecido en el consulado de Estambul

Arabia Saudita reconoció este viernes la muerte en su consulado en Estambul del periodista Jamal Khashoggi, cuya desaparición el pasado 2 de octubre generó una ola de críticas y cuestionamientos sobre el reino del Oriente Medio.

En una alocución emitida por la televisión estatal, la Fiscalía saudita admitió que una investigación inicial sugiere que Khashoggi murió tras "una acalorada pelea" en el consulado.

El portavoz de la Fiscalía indicó además que el rey Salmán bin Abdulaziz despidió al jefe de inteligencia adjunto, Ahmed al Assiri,y a otros cuatro funcionarios de alto perfil, mientras 18 sospechosos fueron detenidos.

Las autoridades turcas, que han liderado las denuncias e investigaciones del caso, aseguran que Khashoggi fue asesinado y desmembrado dentro del consulado por unos 15 agentes sauditas que volaron expresamente a Turquía para reunirse con él.

De acuerdo con el reporte, el gobierno saudita estableció una comisión que investigará lo sucedido integrada por funcionarios de seguridad nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior.

El rey saudita ordenó también la formación de un comité ministerial para reestructurar los servicios de inteligencia, encabezado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que ya tiene el control de la mayoría de los poderes del país.

Reuters | El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, lideró una purga anticorrupción que llevó a la detención de príncipes, ministros y empresarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a Riad a su secretario de Estado, Mike Pompeo, para reunirse con el rey saudita y obtener información sobre el caso.

En una serie de tuits, el mandatario adelantó que el periodista podría estar muerto y prometió "severas sanciones" en caso de que se confirmara la noticia.

Quién era Jamal Khashoggi

Khashoggi, de 59 años, vivía en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos, debido a su postura crítica con el gobierno de su país y con la participación saudita en la guerra de Yemen.

Era columnista para el diario The Washington Post y fue antes editor del diario Al Watan y de una cadena de noticias saudita.

AFP | Jamal Khashoggi era uno de los críticos de más elevado perfil del príncipe saudita Mohammed bin Salman.

Durante años fue percibido como alguien cercano a la familia real e incluso fue consejero de oficiales de alto rango.

Después de que varios de sus amigos fueran arrestados durante las purgas iniciadas por Bin Salman, su columna en el diario al-Hayat fue cancelada y hay reportes de que recibió avisos de que no siguiera tuiteando.

"He dejado mi casa, mi familia y mi trabajo, y estoy levantando la voz. No hacerlo sería traicionar a aquellos que languidecen en la cárcel. Yo puedo hablar mientras que tantos otro no pueden", escribió en septiembre de 2017.

¿Cómo despareció?

Khashoggi acudió el pasado 2 de octubre al consulado saudita en Estambul para obtener un documento de certificación del divorcio de su exmujer para poder casarse con su prometida turca, Hatice Cengiz.

Arabia Saudita aseguró en inicio que había salido de sus oficinas tras terminar los trámites, pero Cengiz denunció que esperó fuera del consulado durante 11 horas, pero su novio nunca salió.

De acuerdo con su versión, Khashoggi le había pedido que llamara a un consejero del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si no volvía.

AFP | El consulado saudita aseguró que Khashoggi se fue tras hacer las gestiones.

¿Por qué Turquía asegura que fue asesinado?

Turquía alega que tiene grabaciones de audio y video que muestran que Khashoggi fue asesinado por un equipo de agentes saudíes, aunque no ha probado su existencia.

Medios locales vinculados con el gobierno de Ankara han publicado en los últimos días escabrosos detalles las presuntas grabaciones, incluidas las que describen como sonidos de gritos durante la interrogación y supuesta tortura Khashoggi.

Los reportes turcos indican que los presuntos 15 agentes saudíes (entre los que se encontraba un médico especializado en autopsias) volaron y salieron de Estambul el día de la desaparición y que portaban una sierra para huesos.