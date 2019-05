5 temas de los que los hombres deberían hablar más (y por qué es preocupante que no lo hagan)

Getty Images Los hombres suelen tener más dificultad para hablar de sus sentimientos.

Cada 40 segundos, una persona se suicida en el mundo.

Con frecuencia, son más hombres que mujeres quienes se quitan la vida, en parte, porque son menos proclives a hablar de sus problemas o buscar ayuda.

Entonces, ¿de qué temas deberían hablar más los hombres para sufrir menos?

1. De la diferencia entre redes sociales y realidad

Las redes sociales pueden tener un efecto profundo en la salud mental.

Un estudio de la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos llegó a la conclusión de que cuanto más tiempo pasamos en las redes, más posibilidades tenemos de sentirnos solos y deprimidos.

Pero el efecto, dicen, es reversible.

Getty Images Las redes sociales muestran una imagen muy distinta a la realidad.

"Usar menos las redes de lo que harías normalmente lleva a una disminución significativa de la depresión y la soledad", dice Melissa Hunt, psicóloga y autora del estudio.

"Estos efectos fueron particularmente pronunciados en personas que estaban más deprimidas cuando se hizo el estudio".

¿Pero qué tienen las redes sociales para ser tan dañinas?

Lo que pasa en las redes sociales es raramente un reflejo veraz de la vida real y, aún así, no podemos evitar hacer comparaciones, dice Oscar Ybarra, profesor de psicología de la Universidad of Michigan, en EE.UU.

"La gente no tiene que ser superconsciente de que eso está pasando, pero pasa. Entras al sitio, y generalmente debes lidiar con contenido que está muy curado", dice.

Cuando más usas las plataformas, más tendencia tienes a hacer comparaciones, y eso se vincula a cómo te sientes luego, añade.

2. De la soledad

Un estudio de la BBC y la Wellcome Collection (una entidad encargada de difundir el conocimiento sobre las ciencias médicas y la historia de la medicina) encontró que los jóvenes entre 16 y 24 años son los que se sienten más solos.

Un estudio de 2017 de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, halló que para los hombres es particularmente difícil combatir la soledad.

Getty Images A los hombres les cuesta más que a las mujeres combatir la soledad.

"Lo que determinó la supervivencia de la amistad entre mujeres es si hacían o no el esfuerzo de hablar más por teléfono entre ellas", dice Robin Dunbar, líder el estudio.

"Lo que permitió mantener la amistad entre los hombres fue el hacer cosas juntos (ir a ver un partido de fútbol, ir al pub, o hacer algún deporte juntos). Es una diferencia de género muy sorprendente".

Cuando la soledad se torna una condición crónica puede tener un impacto serio tanto en la salud mental como física.

Estudios vincularon la soledad al aumento en el riesgo de demencia, enfermedades crónicas y comportamientos riesgosos para la salud.

3. De sus sentimientos

Numerosos estudios indican que llorar no solo nos proporciona alivio, sino que también promueve la empatíay ayuda a crear vínculos sociales.

Aún así, el concepto de que "los hombres no lloran" está muy arraigado en la sociedad.

Getty Images Llorar ayuda a generar empatía en los demás.

Según un estudio en Reino Unido, 55% de los hombres entre 18 y 24 años sienten que llorar los hace menos masculinos.

Este sentimiento es compartido en muchos otros países.

"Condicionamos a los hombres desde una edad muy temprana a no expresar sus emociones, porque expresarlas es ser ´débil´", dice Colman O´Driscoll, exdirector ejecutivo de operaciones y desarrollo en Lifeline, una organización sin fines de lucro australiana dedicada a prevenir el suicidio.

4. Sobre ser "el sostén de la casa"

En muchas sociedades, los hombres heterosexuales en una relación de pareja creen que deben ganar más que ellas.

Olumide Durojaiye es uno de ellos.

BBC Sport Olumide Durojaiye es mediocampista del equipo de fútbol británico Woking

"Yo veía cómo mi papá era el principal sostén (de la familia), y trabajaba día y noche viajando por todo el país. Yo necesitaba ser igual", dice Durojaiye.

"Necesitaba ganar dinero porque quería ser ese tipo de hombre que pensaba que mi pareja necesitaba".

Pero sentir el peso de laresponsabilidad financiera puede exacerbar los problemas de salud mental.

Un estudio de 2015 descubrió que por cada aumento de 1% en la taza de desempleo, hay un 0,79% de aumento en el índice de suicidios.

"Nos crían toda la vida para juzgarnos en comparación con nuestros pares y pare ser económicamente exitosos", dice Simon Gunning, director ejecutivo de Campaign Against Living Miserably (Calm), una ONG británica dedicada a evitar el suicidio en los hombres.

"Cuando hay factores económicos que no podemos controlar, se torna muy difícil".

5. De su imagen corporal

Josh Denzel ganó cierta fama en Reino Unido el año pasado cuando salió tercero en un reality de TV llamado "Love Island".

"Vivía (metafóricamente) en el gimnasio antes de ir al programa e incluso así, recuerdo mirarme al espejo y, aunque estaba en forma, no querer ir", confiesa.

BBC Sport Los reality shows han sido criticados por crear ansiedad sobre la imagen corporal en los jóvenes,

"Todavía hoy siento que no hay nada peor que estar en la playa y ver pasar a un hombre con unos abdominales increíbles y mirarte a ti mismo y sentirte menos hombre".

ADVERTENCIA: Si tú o alguien de tu entorno se encuentra deprimido o en problemas, pide ayuda. Estos son los recursos para la prevención del suicidio de la Organización Mundial de Salud (OMS).

