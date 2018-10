5 creencias falsas sobre las violaciones sexuales

Si la violó, ¿por qué lo está denunciando ahora y no lo hizo antes? ¿Por qué no se defendió si realmente no quería? Estas preguntas surgen una y otra vez ante un caso de violación. Te contamos por qué estas cuestiones y las respuestas que presuponen están totalmente equivocadas.

