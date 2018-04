¿Ya sabes que trae Netflix en mayo para Latinoamérica?

La plataforma de video por streaming actualizó su catálogo de películas y series que estarán disponibles a partir de mayo para América Latina. Cabe destacar que entre ellos existen contenidos originales, como la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt.

Según ADN, en mayo debuta la primera serie danesa original de Netflix, The Rain, y además vuelve con su cuarta temporada Unbreakable Kimmy Schmidt, entre otros shows.

Este mes también llegan los siguientes títulos:

• Anon - Película Original de Netflix

• Cargo - Película Original de Netflix

• Dear White People: Volumen 2 - Serie Original de Netflix

• Ali Wong: Hard Knock Wife - Especial de comedia Original de Netflix

• 27: Gone Too Soon