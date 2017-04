Venderán réplica en oro del casco de Darth Vader

Una joyería japonesa pondrá a la venta por 1,3 millones de euros una réplica en oro del casco del personaje cinematográfico Darth Vader para conmemorar el 40º aniversario del estreno de la primera entrega de "La guerra de las galaxias" (Star Wars).

La joya saldrá a la venta el 4 de mayo, en un guiño a la expresión "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe), cuya primera parte se pronuncia en inglés de forma parecida a la fecha (May the Forth), informó la joyería tokiota Ginza Tanaka en un comunicado publicado en la efeméride del estreno estadounidense del filme.

La réplica de oro de 24 kilates de 30 centímetros de altura, 26,5 de ancho y unos 15 kilos de peso se expondrá en la sede de la joyería en el barrio comercial tokiota a partir de mañana. El establecimiento también venderá 77 placas conmemorativas con tres monedas ovaladas de oro exclusivas y una réplica del cartel promocional publicado hace cuatro décadas, detalló en el texto.

Las monedas incluyen diseños inspirados en las películas y llevan grabado el numero "1977525", la fecha de estreno de la primera. El busto del malvado Darth Vader fue creado hace dos años, en principio para formar parte de la colección de la productora estadounidense Disney, actual propietaria de los derechos de la franquicia, según explicó la gerente de relaciones públicas de Tanaka.

La joyería consideraba entonces que la réplica tenía un precio "demasiado alto como para que nadie lo compre". También entonces puso a la venta un total de 54 lotes numerados de monedas de oro con un "diseño original" del villano.