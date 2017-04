Una madre llama la atención en redes por criticar a los jóvenes

Muchos youtubers hablan sobre sus experiencias de vida y establecen tendencias entre los usuarios más jóvenes de la web.

Sin embargo, hacía falta el otro punto de vista. De esto se encarga Marisa Ramírez Tavera, quien vive en Texas, Estados Unidos. A través de su canal Lost en el Gabacho, la mujer trata de mostrar la vida de las mujeres madres y denunciar los abusos de los jóvenes.

Aunque fue publicado en febrero, uno de sus videos se ha convertido en uno de los contenidos más compartidos por las redes sociales, se trata de 'Amores que matan', que ya completa más de 42.900 reproducciones en YouTube.

En esta grabación, ella se refiere a las nuevas generaciones y critica que son muy consentidos y que se aprovechan de la buena voluntad de sus padres.

"Yo le diría: si no quieres trabajar, si no quieres estudiar es tu pedo, nada más que en esta casa, no hay internet, me regresas el celular, te olvidas de que te de dinerito para ir al cine... por que yo no te voy a comprar ni zapatos", resuelve Marisa en su video.

Llama la atención su forma de expresarse, se le nota el enojo y lo que la conmueve. Además, usa palabras muy directas para que su mensaje llegue con más fuerza.