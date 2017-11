Un perro gana el premio al disfraz más original de Halloween

Keki es un perro vestido de trapeador canino que sorprendió al público en la ciudad de Covington (Kentucky), EEUU. El can, de raza Puli húngaro, se caracteriza por sus mechones largos y rizados que parecen rastas humanas.

Este rasgo tan peculiar le hizo ganar el primer premio al mejor disfraz de Halloween en el festival de Mainstrasse Paw-Rade, según publicó el portal argentino Infobae.

En una de las fotos del perro publicadas en Twitter, su dueña escribió: "Mi nombre es Trapeador y no soy un perro, por favor sumérgeme en el agua con jabón que quiero limpiar su piso sucio".

El Puli húngaro es una raza canina particular, conocida por su pelaje único en el mundo, además de patas redondas, orejas triangulares y ojos almendrados. En general, el perro es cariñoso y juguetón, pero a veces no es muy amigable con otros de su especie.

De acuerdo al blog Vitalcan afirma: "El mantenimiento del pelaje de esta particular raza es una tarea que se tiene que encarar manualmente ya que de lo contrario, se acumula polvo y suciedad en ellos. Si no se lo acicala correctamente de cachorro, cuando sea adulto ya no se podrá peinar por lo intrincado de su pelaje".