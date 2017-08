Un genio producto de horas de esfuerzo y de errores

El sueño es que Bolivia sea capaz de producir software y hardware que brinden soluciones tecnológicas a necesidades sociales y empresariales. El camino a la realización comienza con un triunfo: el primer lugar en el concurso Innova 2013 por la fabricación de la primera impresora 3D del país. Para el ingeniero electrónico Johnny Chiri Aguayo, su profesión es cosa del azar, él quería ser artista. Pero las diferentes aplicaciones y máquinas que desarrolla en Sawers Technology, la empresa que fundó hace cinco años, son el resultado de horas de esfuerzo y muchas equivocaciones.

La empresa Sawers diseña y fabrica impresoras 3D, aplicaciones de seguridad e impulsa cursos de robótica ¿Cómo inicia este fértil emprendimiento tecnológico?

Todo nace por un sueño. Queríamos producir tecnología. Entre 2012 y 2013 desarrollamos la primera impresora 3D de Bolivia. Queríamos lograr que haya una impresora 3D en los colegios para que estudiantes y profesores tengan un mecanismo para materializar su imaginación. Quisimos enseñar robótica en los colegios, porque nos dimos cuenta de que en Bolivia nos faltaba muchos programas e implementos de computación para encarar proyectos. Sin embargo, tuvimos muchos fracasos e incluso estuvimos al borde de la quiebra.

La impresora 3D fue el principio del éxito...

Después de eso tuvimos más contactos con empresas y comenzamos a relacionarnos. En la línea de nuestros objetivos, nos reunimos con otros programadores y en coordinación con representantes del Ministerio de Educación, coadyuvamos en lo que es la organización de las olimpiadas científicas de las que cada año surgen talentos.

Usted mencionó que la tecnología es la solución para una época de recesión económica. ¿Qué significa esto?

Cualquier profesional o empresario que quiera ser competitivo tiene que aprender a programar. La tecnología reduce los costos operativos. Es el arma más poderosa con la que pueden contar. En Sawers trabajamos en un ambiente de experimentación constante porque brindamos soluciones a emprendedores que dicen que están perjudicados porque no tienen dónde comprar determinado programa para resolver una necesidad logística.



¿Qué se entiende por programar?

La programación es el lenguaje de las máquinas. Un lenguaje que necesitamos aprender para instruirlas. Tener una máquina trabajando para ti 24/7 te hace más competitivo sin lugar a dudas. Antes la curva negativa de aprendizaje era el problema. Actualmente la curva se ha reducido drásticamente. Es por eso que tenemos chicos de colegio que ya saben programar un artefacto para que realice las funciones que imaginaron.



A propósito de innovaciones. ¿Qué nuevos dispositivos trabajan en Sawers?

Estamos desarrollando la primera impresora 3D a tres colores fabricada en Bolivia.Puede combinar tres colores y tres tipos de materiales. Es una máquina de laboratorio experimental. Lo normal es que los ingenieros, para que un producto adquiera propiedades mecánicas, adherencias u otras, utilicen un determinado tipo de material. El objetivo en este caso es mezclar materiales, para conseguir resultados diferentes.



¿Qué materiales utiliza?

Utilizamos termoplásticos. Un termoplástico es un material que a temperaturas relativamente altas, se vuelve deformable o flexible. Usamos ácido poliláctico (denominado plástico Pla), plástico ABS y nylon, entre otros. Si diferentes tipos de plásticos sirven para diferentes tipos de aplicaciones, imagínese los beneficios que se pueden obtener al mezclarlos.



En la web de su empresa se menciona la aplicación Chasqui, que es como un sistema de mensajería...

Sí. Es un sistema de envío de mensajes de texto, parecido a un grupo de WhatsApp pero con la diferencia de que no necesita internet ni un smartphone. Solo hace falta un teléfono al que le lleguen mensajes. Sirve para enviar alertas o comunicarse con un numeroso grupo de personas de manera instantánea. Está pensado más que todo en adultos mayores o gente que vive en el área rural, que no utilizan teléfonos modernos o que no tienen acceso a la red.



Uno de sus primeros proyectos fue impulsar clases de robótica, ¿Cómo anda eso?

Continuamos con la misma visión. Tenemos una unidad a la que hemos denominado Maker Bolivia, que traducido al español sería como Creadores Bolivia.

Estamos convencidos de que a corto plazo seremos capaces de desarrollar nuestras herramientas tecnológicas en Bolivia. Para eso preparamos estudiantes de primaria y secundaria para que sean capaces de construir sus propios proyectos. Existen jóvenes destacados en el país como Esteban (Quispe), el joven de El Alto que ensambló su robot, o Leonardo (Viscarra) que con solo 14 años diseñó su propia prótesis.