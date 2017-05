Suspenden a docente por burlarse de estudiante en Facebook

Gabriela Jarsún, una maestra de inglés de en un colegio ubicado en Lomas de Zamora, una localidad de la provincia de Buenos Aires en Argentina, publicó en su cuenta personal de Facebook una fotografía que no fue bien vista por muchos.

Se trata de la imagen de uno de los exámenes que ella aplica a sus alumnos. Esta vez, el protagonista fue un escrito de una de sus estudiantes, el cual fue publicado junto a una frase que para la mayoría de internautas, es una forma de burla por parte de la maestra, informó el portal de el Clarin.

"No dejan de sorprenderme", escribió la profesora en su red social, refiriéndose a los errores cometidos por su estudiante en el examen. Además, sus contactos comentaron la imagen alimentando la burla contra la joven. "Creo que ni en castellano aprueba", rezaba uno de los comentarios.

Por otro lado, "el sábado mi hija comenzó a recibir mensajes de sus compañeros con la captura del post de la profesora. Algunos se reían de ella y otros la apoyaban. Ella rompió a llorar y yo traté de consolarla", aseguró Angélica la madre de la pequeña.

"Mi hija está avergonzada porque se burlan de ella. Nunca tuvimos ningún problema con el colegio, pero me molesta que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho a que esta mujer venga a hacerle daño en Facebook", aseguró Angélica.

Luego de las denuncias y de varias discusiones legales, la profesora fue suspendida de su cargo temporalmente. Incluso debió eliminar la publicación de las redes sociales, post que se convirtió en contenido viral rápidamente.