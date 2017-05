Solo los idiomas digitalizados sobrevivirán a la era del móvil

En el mundo se hablan cerca de 7.000 lenguas diferentes, pero no todas sobrevivirán a la era digital. Según un estudio del lingüista húngaro András Kornai, al menos 2.500 idiomas están en peligro de extinción y los principales culpables de su muerte inminente son criaturas creadas por el hombre: las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

El universo online está creando toda una revolución de idiomas potenciada por el uso del smartphone en la vida diaria, a través de los asistentes de voz, los GPS o los comandos orales. De hecho, la tecnología ha llegado a imponer un nuevo lenguaje plagado de tecnicismos informáticos que vienen del inglés: chat, selfie, smartphone, online, flash memory, mail. Palabras que para casi nadie necesitan traducción.

Según un reportaje publicado por la BBC, una docena de lenguas dominan el escenario virtual (las de mayor incidencia son el inglés, el chino mandarín y el español), otras pelean por ganar terreno y algunas definitivamente están quedando fuera de la competencia porque las máquinas no las entienden.

Las más amenazadas

El uso del islandés en la tecnología es casi inexistente. En 1999 se creó un corrector ortográfico y un sintetizador del lenguaje, pero desde entonces no han habido grandes avances. Los navegadores GPS de los automóviles no detectan los nombres de calles islandesas y asistentes digitales como Siri (de Apple) no comprenden el idioma, según explica un informe de la Alianza Tecnológica Multilingüe de Europa.



En América Latina la situación es similar con muchos idiomas originarios que están en peligro, incluido el quechua, que es hablado por cerca de ocho millones de personas en Perú, Ecuador, Bolivia,

Colombia, Argentina y Chile.

Solo en Brasil hay 190 lenguas en peligro, otras 143 en México, 68 en Colombia, 62 en Perú, 39 en Bolivia (entre ellas el baure, el chimane y el acahuara) y siete en Chile, según el Atlas de Lenguas del Mundo en Peligro, de la Unesco.



Georg Rehm, investigador de las lenguas en el mundo tecnológico, le dijo a la BBC que es importante “hacer inversiones estratégicas en nuestras lenguas, sobre todo en tecnologías multimedia como máquinas de traducción".



“Los idiomas con pocos hablantes en sociedades modernas y que usan mucho de la tecnología y el internet son muy vulnerables", dice Rehm.



Pero Kornai tiene una visión algo más esperanzadora: “Si un idioma no está en la web, no existe. Pero una lengua no muere del todo hasta que muere su último hablante".