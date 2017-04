Smartphones Oppo sacuden el mayor mercado de celulares

Compañías chinas están marcando el paso en la industria de los smartphones. No solo porque los gigantes, como Apple, ensamblan sus productos ahí, sino también porque las empresas emergentes ofrecen celulares más baratos y con características de alta gama, lo que está poniendo en jaque uno de los mayores negocios globales.



Una de las compañías locales que revoluciona el mercado más grande es Oppo, que fue considerada por expertos como la revelación en el mercado nacional en 2016 y acaba de anunciar el lanzamiento de su modelo F3, que contará con una doble cámara dual diseñada especialmente para las selfis sin necesidad de utilizar palos extensores ni dislocarse el hombro tratando de estirar lo más posible el brazo.



El F3, señaló la compañía en un comunicado citado por la agencia EFE, será una versión mejorada del F3 Plus, que el 1 de abril se lanzó en los mercados de Asia donde Oppo tiene presencia (la India, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Birmania).



"Oppo aspira a facilitar los viajes y las autofotos, sin necesidad de un palo de selfi", señaló el comunicado, que no da aún detalles técnicos sobre el nuevo modelo de la firma.

El anuncio de Oppo coincide con el lanzamiento del Xiaomi Mi6, el nuevo teléfono estrella de la compañía que llegó a ser líder nacional de ventas en 2015 (aunque perdió cuota de mercado en 2016) y que se abre paso en el mercado a escala global.

Los más vendidos

China, un mercado con 1.300 millones de usuarios de móviles (casi uno por habitante), vive una gran batalla por el mercado entre las firmas locales y multinacionales como Apple o Samsung.

La china Huawei fue la que obtuvo mayor cuota de mercado en el pasado ejercicio en China, con un 16,4 por ciento, y Oppo ocupó el segundo puesto, con un 15,5 por ciento de las ventas, pero fue la que más creció, consiguiendo un aumento del 109 % en los pedidos con respecto al año anterior.

Además, el modelo más vendido en China en 2016 fue el Oppo R9, con 17 millones de unidades, cinco millones más que el iPhone 6S, según el estudio publicado por Counterpoint.