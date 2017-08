Paredes: “Los millennials son personas ávidas de crear”

Definitivamente lograr hoy un buen ambiente laboral es mucho más complejo y desafiante que hace una o más décadas. De hecho, va mucho más allá del tema económico, sobre todo si se trata de las nuevas generaciones. Así lo explica la consultora empresarial y sicóloga organizacional Jeannette Paredes.



¿Qué significa bienestar empresarial?



Si nos vamos al sentido lógico de la palabra, está relacionado a todo lo que genera felicidad y gozo de pertenecer a una empresa u organización, es sentirse parte de esta. Cuando nosotros logramos generar ese tipo de identidad en las organizaciones, de sentimiento de pertenencia, las personas que están en esa organización se sienten más a gusto y eso redunda en su salud mental y física.



Por lo general ¿qué porcentaje del personal se siente a gusto o tiene una actitud positiva hacia la empresa?

Si hablamos de Santa Cruz, en los últimos 20 años vemos un cambio, porque las organizaciones han empezado a cuestionar estos conceptos sobre el personal. Dentro de las organizaciones hay departamentos que casi siempre se llaman Recursos Humanos y los Recursos Humanos están muy lejos de lo que de verdad hace un humano. Un recurso es una computadora, un bolígrafo… pero si se trata de un recurso humano, ahí es donde hay un cambio de visión. Ya no pensamos en un recurso humano, sino en la persona desde su lado integral, desde lo que es su familia laboral, su familia de origen, la que ha creado, pensamos en ella como un todo.



¿Qué es clave para que el personal joven, sobre todo los millennials, se quede en la empresa y no rote con tanta frecuencia como suele pasar?

Ahí el reto de la gerencia y de los líderes es mayor, porque el millennial es una persona que tenés que seducirla, porque está siempre ávida de novedades, es una persona que se aburre con facilidad y que tiene un nivel de inteligencia que capta fácilmente y ve si está en un terreno donde va a prosperar, en términos de creatividad, de innovación, no solo le interesa prosperar económicamente, sino ese desafío a su cerebro, a su creatividad, a su quehacer. Entonces, los liderazgos o gerencias que no están dentro del rango de los millennials obviamente tienen que adaptarse y dar cobertura a esto, porque si no sufrirán mucha rotación, ellos se irán. Pareciera que fuese gente sin compromiso, yo diría que es más bien gente aburrida, que no encuentra en su contexto algo que de verdad la motive y le haga sacar lo mejor de sí.



¿O sea que no siempre el aspecto económico es determinante?

Exactamente. Una empresa que te permita tener espacio para que tu cerebro vaya creando, para que lo ponga en acción y que se salga del “vamos a ver”, “tal vez” o “mañana”, esos son los espacios que esa gente joven aprovecha y le saca el jugo. Obviamente, el factor económico siempre seduce, pero hay otras cosas que, sobre todo en esta generación, son las que conquistan mucho más. Tienen que ver con cuánto tengo aquí de desafío para mi cerebro, porque mi actividad cerebral es infinita, millones de estímulos que de repente la generación anterior no los tenía por una cuestión de contexto, vivencias o de época; son cerebros que trabajan a otro nivel y necesitan un ambiente laboral acorde con estas necesidades. Y un buen líder, que sepa trabajar con estas personas, va a tener muchos beneficios.



¿Hay algún cambio sobre el liderazgo en las empresas?

El liderazgo es fundamental, siempre hemos tenido jefaturas, pero el concepto de líder ha cambiado. Ya no es el ‘jefe’, sino esa persona que te inspira, que saca lo mejor de vos, que te compromete.



¿Cuán difícil es adaptarse a los cambios en una empresa?

Depende mucho del área, pero en general los humanos tendemos a huirle al cambio. Como tenemos ya un proceso al cual nos acomodamos, nos cuesta cambiar. Si soy una persona flexible, tengo más habilidades para hacer de esta ola de cambios un proceso menos traumático y más beneficioso.

Perfil - Trayectoria



Graduada de la Universidad Católica de Petrópolis (Brasil). Hace 30 años que ejerce la profesión en empresas de Brasil, Argentina y Bolivia. Tiene especialidad en Sicología Empresarial con enfoque humanista. Coaching. Fue docente de posgrado de la Universidad Católica Boliviana y es actual docente de la UPSA.