¿Para qué sirve el nuevo botón de Facebook?

Hace una semana los usuarios de Bolivia se encontraron con un pequeño cohete en su página de inicio de Facebook y si todavía no hiciste clic, aquí te contamos con qué te vas a encontrar.

El nuevo botón te llevará a ver todas las publicaciones de las páginas a las que les has dado 'me gusta' y que están ahora fuera del News Feed.

Es decir que en la página de inicio solo encuentras actualizaciones de tus amigos y publicidad pero ninguna información de las páginas que sigues.

La nueva función, que está en fase de prueba, está vigente en Bolivia, Camboya, Guatemala, Serbia, Eslovaquia y Sri Lanka.

Por eso, a partir de ahora, si quieres ver las noticias de EL DEBER en la palma de tu mano o encontrar información de otras páginas que sigues, debes escribir directamente su nombre en el buscador:

Debes escribir el nombre de la página que quieres encontrar

en el buscador ubicado en la parte superior de tu perfil

Las empresas en alerta

Si manejas alguna página en Facebook puede que esta sea la respuesta a porqué estás recibiendo menos interacciones con los usuarios que lo habitual y la prueba puede extenderse por varios meses o llegar a ser definitiva.

La medida afecta el número de interacciones entre las páginas y los usuarios

Nuevas reglas del juego con los medios

Facebook publicó este miércoles un nuevo manual de ‘normas’ para los medios en la red social para dar más transparencia en cuanto a cómo se jerarquizan los contenidos en el News Feed.

De acuerdo con The Verge, las guías no contienen ningún cambio drástico en las políticas de Facebook para los medios, sino que ubica todas las reglas existentes en un solo manual.

Encontrá el botón de Explorar a la izquierda en la página de inicio

Estos pasos centralizan algunos de los consejos que Facebook ya le ha dado a los medios. Por ejemplo, se nota que la compañía rechaza contenidos que cree que son ‘clickbait’ (pesca de clics), o que lleva a sitios web de baja calidad o ‘sospechosos’.