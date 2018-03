Ojo de Google permite a los padres vigilar el celular de sus hijos

Una nueva app emerge en el mercado digital bajo el orden de Google. Enfocada en el control de padres a hijos que ahora pueden seguir "minuto a minuto, o "en directo" las actividades de los menores en el smartphone, esta herramienta de nombre Family Link fue presentada hoy en Argentina.

Esta aplicación móvil es gratuita y otorga un reporte detallado sobre las descargas, los usos y el tiempo que los hijos pasan frente al celular. Google reconoce que hay inconvenientes con temas de control, por ello intento dar una mano a los progenitores.

Según cita el Clarín de Argentina, Family Link fue pensada para niños y niñas menores de 13 años. "Sirve para que los padres establezcan ciertas reglas básicas de consumo digital para sus hijos, con las subjetividades de cada familia", informó Charles Zaffaroni, gerente de producto de una app.

Para acceder a Family Link se la debe descargar y crear una cuenta de Google para su hijo a través de la app. Después, en el dispositivo a controlar los padres deberán iniciar sesión con la cuenta recién creada y configurar los controles según los límites y permisos de cada familia.

"Si nuestro hijo se quiere bajar una app desde su celular, nos llega una notificación a nuestro teléfono para que demos el 'ok' para la descarga. En caso de aprobarse, comienza instantáneamente", explica Zaffaroni.

A su vez, aclara la compañía, la app permite supervisar el consumo en Internet de los chicos, pero no puede convertir en seguras aplicaciones que fueron diseñadas para adultos.

Sin embargo, el poder de control sólo lo tienen en las aplicaciones de Google, como Youtube. La preferida por los más chicos.

Un ejemplo claro es WhatsApp o Facebook (que no son de Google). Si se les permite descargarlos, no se podrá ver el contenido de esos chats o posteos en directo en la pantalla del celular de los padres (porque la app no permite ver la pantalla del chico de manera remota). Pero sí podrán tener visibilidad del tiempo que pasan en sus aplicaciones favoritas de Google, como Youtube Kids, con informes de actividades actualizados.

"Sí se puede apagar el celular o bloquearlo de forma de remota cuando, por ejemplo, sea hora de dormir o de tomar un descanso", comunicó el ejecutivo.

Desde Google dicen tener en claro que cada familia es un mundo, que el celular es la pantalla más preciada para los chicos y que no hay algoritmo que pueda protegerlos al 100% de peligros como el grooming, que nacieron con Internet. Por eso repiten a Clarín que, más allá de esta app, "depende de los padres revisar las aplicaciones y servicios para determinar qué es lo correcto para sus hijos".