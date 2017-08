Los peligros de omitir al médico y confiar más en ‘Dr. Google’

Muchas veces, ante cualquier malestar físico, la acción casi instintiva de cualquier persona es la búsqueda de una respuesta rápida que le permita aliviar su mal. En estos tiempos no hay nada más rápido que una búsqueda en internet.

La comunicación y la salud

Sin embargo, a pesar de lo práctico y de lo disponible de la información en internet, esta es una búsqueda que no está exenta de riesgos. Consultamos sobre el tema a Roxana Tabakman, periodista, bióloga y editora argentina especializada en temas de salud.

Tabakman reconoció que es inútil intentar frenar la búsqueda de información del área de salud a través de internet, pues este acto casi instintivo se ha consolidado como un rasgo cultural en estos tiempos. “Lo que sí se puede hacer es mejorar los criterios de selección de las personas, de la misma manera en la que se enseña a un niño a discernir y reconocer las mejores opciones y con qué cosas se debe tener mucho más cuidado”, afirma.

Hallar información confiable

Según Tabakman, lo más útil es buscar información confiable en lo virtual, en los mismos sitios en los que buscaríamos información en lo real. Cada vez más hospitales y sociedades médicas de todo el mundo están subiendo información disponible para el público en general. De ellos se puede tener la seguridad de que es información confiable.

Otro rasgo negativo es que muchas personas tienden siempre a valorar más la información que coincide con los criterios que se tenían previamente.

“Uno al buscar suele fiarse más de la información que se parezca a la que ya tenía antes y descarta otros datos, que pueden ser incluso más importantes”, señala.

Dominios confiables

Un dato clave que puede funcionar como criterio para diferenciar una web confiable de una que no lo es puede ser el dominio en el que está registrada la misma.

Las páginas con dominios .com, .blogspot o .net, pueden ser creadas por cualquier persona particular. Por otro lado, según refirió Daniel Asbún, gerente comercial de la empresa PuntoIt, los dominios .edu o .gob son muchísimo más caros, además, los dominios nacionales del tipo .gob.bo o .edu.bo requieren de una certificación legal antes de ser otorgados por las empresas proveedoras. Esto hace a las páginas con estos dominios muchísimo más confiables que cualquier ‘.com’, pues están debidamente certificadas.

Alerta de los médicos

Fabián Barja es uno de muchos médicos que mira con suspicacia los diagnósticos exprés que la gente hace empleando Google para buscar síntomas y tratamientos. Según menciona, las soluciones que se ofrecen a través de internet muchas veces logran aliviar algunos síntomas de la enfermedad, mientras que el mal progresa por debajo.



Este tipo de casos, según refirió, se ven seguido en pacientes con cáncer. Estos ven una aparente mejora siguiendo ciertas recetas que se dictan desde lo virtual, pero por lo bajo el cáncer ha desarrollado ya metástasis y se esparce a través de la sangre, siendo detectado cuando ya es muy tarde.



Barja vio de cerca uno de estos casos. Un pariente suyo sufría de malestares abdominales; sin embargo, este se empeñó en automedicarse con hierbas y otros

tratamientos que hallaba en la web; estos aliviaban sus síntomas, no obstante al final le sobrevino una crisis y requirió una cirugía de emergencia. En la misma los cirujanos hallaron una vesícula gigante, completamente llena de pus y con 25 piedras. “El médico tiene siempre la última palabra, vaya a verlo”, concluyó.



Antes de estar tentado a confiar más en ‘Dr. Google’, es bueno saber que comparar síntomas no es suficiente, hay análisis clínicos y de laboratorio indispensables a la hora de confirmar un diagnóstico, estos deben hacerse por personal entrenado.

Además, hay gente inescrupulosa que da consejos falsos sobre salud en las redes sociales con el único interés de vender fármacos o tratamientos dudosos.