La verdad sobre el insecto que aterrorizó Facebook

El popular insecto que se hizo viral en Facebook desde Indonesia atemorizó a muchos, pero desmintieron a tiempo los peligros que aparentaba. Sin embargo, hace falta conocer más detalles, ABC los describió y aquí te los presentamos.

La polilla Creatonotos gangis, que habita Australia y el sudeste de Asia, dispone de un apéndice que se asemeja a una "X" y que mueve con mucha agitación. Este órgano se llama coremata, y los machos lo llevan en el extremo del abdomen; puede ser evertido, es decir, introducirse hacia adentro.

Cuando el órgano peludo está expandido, lanza feromonas a las polillas hembras, quienes lo perciben como un perfume cautivador. En consecuencia, estas terminan entregándose al amor, puesto que encuentran irresistible al cortejo.

Cabe destacar que las orugas de esta especie son peludas y de color marrón, con una línea amarilla en la espalda. Luego de transformarse en polillas, les crecen alas marrones y blancas. En esta etapa, las polillas miden unos 4 centímetros, y su abdomen puede ser rojo o amarillo.

De igual forma que a los usuarios de Facebook, los agricultores temen a estos insectos, pero por otras razones. Resulta que la C. gangis se come sus cultivos de soya, arroz y maíz, razón por la que no es una especie bien recibida.