La forma del agua y Tres anuncios por un crimen, favoritas en el Óscar

La cita en Hollywood también tendrá un componente de protesta con los movientos Me Too y Time's Up que exigen mayor equidad de género en la industria del cine

Los escándalos dieron vida a los movimientos #MeToo y Time's Up, que además abogan por más equidad de género en la industria. Foto: Reuters