Juegos, series y películas que se estrenan este viernes

Los amantes de las cosas retro, 'freakis' y los juegos podrán celebrar los lanzamientos más esperados este viernes 27 de octubre. Un solo día reunirá a los videojuegos más esperados del año, además del estreno de la nueva temporada de una serie, considerada de las mejores de estos últimos años.

Super Mario Odyssey​​​​

Nuevas aventuras de Súper Mario las ciudades modernas.

Si 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' fue el producto más emblemático para Nintendo Switch en el momento de su lanzamiento, este nuevo título de Mario es otro as bajo la manga. En esta ocasión, el fontanero italiano se desplazará hacia el "mundo real", donde podrá controlar dinosaurios y mucho más.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Bethesda tomó por sorpresa a la audiencia en 2014 con un nuevo juego de la saga clásica Wolfenstein, resultando todo un éxito. Esta secuela promete mayor acción ahora contra el Tercer Reich, en esta historia alternativa donde los alemanes se apoderan de Estados Unidos.

Jigsaw

Jigsaw promete regresar a sus orígenes, con menos errores.

¿Te acordás de esa saga de películas llamada Saw? Ahora regresa con un reboot y sus realizadores prometen corregir los fallos de las últimas películas de la franquicia, lo que llevará a este filme a sus inicios. Si esto ocurre, podría convertirse en una joya del terror, tal como la primera.

Assassin’s Creed Origins

El 2016 Ubisoft no lanzó ningún Assasin's Creed, lo que rompió con su tradición de crear uno al año. Según indicó la empresa, debido a esto, Origins será como ninguna otra entrega antes. El juego se ambientará en el antiguo Egipto, donde comenzó la lucha de los Asesinos y los Templarios.

Stranger Things

La popular serie regresa con una nueva temporada.

La serie de Netflix inspirada en los años ochenta vuelve este 27 de octubre con una segunda temporada. En esta ocasión, los protagonistas se enfrentarán a otro monstruo durante Halloween, una bestia más terrible que el Demogorgon de la primera temporada.