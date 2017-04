¡Increíble! Una niña de 8 meses que come como una de 10 años

Chahat Kumar es una niña de origen indio con problemas de sobre-peso desde que tenía 4 meses de nacida. Ahora, tiene 8 meses y ya ha llegado a pesar aproximadamente 17 kilos.

Los padres de la bebé afirman que ella nació con un peso normal y que no tenía ningún problema. Sin embargo, luego empezó a engordar y ha sido incontrolable, por esto están pidiendo ayuda de expertos, según informó el portal The Sun.

"No es nuestra culpa y no está en nuestras manos, ya que es Dios quien le dio esta condición", explicó Suraj Kumar, el padre de Chahat.

Por su parte, Reena Kumar la madre, aseguró que su hija "no come como un niño normal, Está comiendo todo el tiempo, y si no le damos de comer se pone a llorar".

Los exámenes que pueden determinar que pasa con el cuerpo de la niña, no se han podido realizar por el exceso de grasa en sus extremidades. Por esta razón, un médico tratante del caso Vasudev Sharma, recomendó buscar ayuda más especializada.

Sin embargo, la familia no tiene la solvencia económica para respaldar el tratamiento que necesitaría la pequeña para mejorar su salud.