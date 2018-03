Google Street View te invita a conocer parques de Disney

No hay nada como pasear por los parques temáticos de Disney, a pesar de la gente, las colas, el calor y los precios de las atracciones. Pero ahora puedes hacerlo desde casa: sin gente, sin colas, sin calor y sin pagar un centavo.

Ya había fotos esféricas de los propios visitantes en Google Maps, pero ahora Google ha añadido sus propias imágenes de Street View en 11 parques Disney de California y Florida. A partir de hoy, vas a poder explorar en Google Street View atracciones como el castillo de Magic Kingdom, la gigantesca bola de Epcot o la casa de Mickey y Minnie en Disneyland.

Esta adición a Google Maps incluye viejas glorias como Disney Springs o Disney Hollywood Studios además de los parques más recientes: Pandora: The World of Avatar y Guardians of the Galaxy. Esperemos que Google se porte y meta también el nuevo parque de Star Wars cuando esté terminado.