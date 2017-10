Finlandia basa su modelo de sistema educativo en la alta preparación de los maestros

Finlandia, un país de cinco millones de habitantes situado en el noreste de Europa, está exportando su modelo educativo reconocido por ser uno de los mejores del mundo. Tres profesores finlandeses, Ellimaija Ahonen, Elina Harju y Jukka Miettunen, todos máster en educación de Learning Scoop (cucharada de aprendizaje), llegaron a Santa Cruz para dictar una serie de conferencias sobre el ‘milagro’ de su calidad educativa.

Learning Scoop es una organización que trabaja en la formación del profesorado, el desarrollo del liderazgo y la construcción de lazos comunitarios en Finlandia y hace algún tiempo comparte estos conocimientos en otros países.

En un encuentro realizado ayer en la radio Santa Cruz, los expertos explicaron algunas de las fuentes del éxito educativo, empezando por instalaciones escolares excelentes para el aprendizaje, cuyo rasgo principal es que son públicas (no hay educación privada); los profesores son altamente capacitados y, para ejercer en primaria deben tener una maestría y otras especialidades que generan competencia.

“La profesión de profesor es muy valorada en Finlandia. La carrera de profesor en las universidades es tan demandada como las de abogado, médico, etc. No es la última opción. Muchos niños sueñan con ser profesores en la adultez”, manifestó Elina Harju, quien señala que los maestros participan en la política. “Cada partido tiene profesores. Son personas muy activas, con mucha educación e intervienen en todos los procesos”. No por nada un profesor llegó a ser presidente del país.

Solo nueve años en la escuela

A decir de los expertos, en Finlandia se le da mucha importancia a la educación inicial y al cuidado de la primera infancia, pues están convencidos de que es la base para el buen desarrollo de los niños en toda la etapa educativa.

“Nuestros niños empiezan a leer y a escribir cuando tienen siete años. Antes de eso tratamos de despertarles la curiosidad en las matemáticas, se juega bastante desde nidito hasta el segundo grado. Basados en esta técnica el cerebro de los niños se desarrolla a su propio ritmo y en el momento en que están listos empiezan a leer y les gusta, lo disfrutan y no pueden parar de leer”, indicó Elina Harju.

Los visitantes explicaron que los estudiantes permanecen nueve años en las aulas de manera obligatoria y al ingresar en el nivel secundario se bifurcan dos corrientes de educación: la formación en humanidades y la formación vocacional, que está en el mismo nivel y promueve el egreso de técnicos, por ejemplo, en corte y confección, en plomería, etc. Todos con sus respectivos certificados que los habilitan para trabajar.

Para seguir a la vanguardia, el sistema educativo finlandés ha renovado, hace 10 años, su currículo que cuenta con el apoyo de los padres de familia.