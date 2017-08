Exponen mitos en nutrición que la ciencia desmiente

Una serie de mitos sobre alimentación recorre los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales. Esos mitos apuntan a una lista de comida que supuestamente engorda y otra que adelgaza. Contra eso, la directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Lilia Yadyra Cortés, y la especialista en cardiología y en nutrición con orientación en obesidad, Paola Harwicz (Argentina), se reunieron en una conferencia magistral realizada en la Cainco.

El origen, coinciden, es el vertiginoso ritmo de la ciudad que comienza a mostrar preocupantes secuelas como obesidad, diabetes o hipertensión arterial. “La gente siente la necesidad de tener una alimentación más saludable y evitar el sobrepeso, pero lo busca con inmediatez, cayendo muchas veces en fórmulas que prometen rapidez pero que no dan resultado”, señala Harwicz.

Apoyándose en estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicaron que alimentos como el huevo, la leche, el pollo, el chocolate y los carbohidratos no son “tan malos” como los pintan y que, en realidad son necesarios para el funcionamiento equilibrado del organismo. También subrayaron que no existen alimentos ‘quemagrasa’.

El pollo y el huevo

Yadyra Cortés comenzó desmitificando tres alimentos esenciales: el huevo, la leche de vaca y el pollo. Durante muchos años se asoció el consumo de huevo con el exceso de colesterol y las afecciones cardiacas que esto representa. Pero la OMS recomienda ingerir al menos un huevo al día. Cada uno contiene 186 miligramos (mg) de colesterol, que equivale al 62% del consumo diario que el cuerpo necesita.

Otro mito que se desechó es que el consumo de pollo de granja puede ser peligroso porque contiene hormonas para acelerar su crecimiento y aumentar su peso.

La experta colombiana explicó que dicha opción es imposible para los productores avícolas, debido a que las hormonas no pueden ingresar al cuerpo a través de la digestión, porque el sistema digestivo las disuelve. Por esto debe ser inyectado.

A propósito del mito

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, destacó esta apreciación debido a que tiene acceso a estudios de la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos que recomiendan consumir al menos un huevo al día. “Tiene todo los aminoácidos que requiere el cuerpo. Tiene proteínas, minerales y vitaminas”, indicó.

Adelantó que una vez desmitificada esa visión negativa con estudios, se encuentra haciendo gestión para que este alimento sea tomado en cuenta en el desayuno escolar.



Finalmente se refirió a las supuestas hormonas en el pollo: “Que alguien me demuestre. Eso no existe. No hay dónde comprar. Pregunte en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) si existe dicho producto”, dijo.



Explicó que el gran tamaño de las granjas avícolas se explica debido al desarrollo genético. “Esas aves comen mejor que nosotros. Reciben lo que necesitan por día en base a un programa de nutrición. En las granjas cruceñas tenemos un nivel de tecnificación de cualquier país exportador”, agregó.

Sobre la leche de vaca



La experta colombiana se refirió también al consumo de leche de vaca, que según algunos estudios se debía consumir solo hasta los dos años de vida. “Dicen que la leche de vaca es para los terneros y no para los humanos. Además se cuestiona sus beneficios con relación al calcio, al señalar que existen otros alimentos que también lo contienen”, dijo la experta.



Al respecto reconoció que existe una serie de alimentos que contienen calcio; sin embargo, la leche de vaca y sus derivados le permiten al cuerpo una mejor absorción.

Cualidades de la leche



El presidente de la Federación de Productores Lecheros (Fedeple), José Luis Farah, declaró que la producción local de leche tiene clasificación internacional AAA, que es la más alta que hay.

Aseguró que este alimento es rico en calcio, hierro y fósforo, además de contener vitamina D. Consideró que los comentarios negativos se debieron a que surgieron productos para sustituirlo, como la leche de coco o la leche de almendra, entre otros.



Mitos positivos



Así como algunos alimentos se hicieron de ‘mala fama’, hubo otros que se beneficiaron. Por ejemplo, el aceite de oliva, el pan integral, la semilla de chía o los cítricos, considerados dietéticos o ‘quemagrasa’.



“No existe ningún alimento con esta cualidad (‘quemagrasa’). Lo que existen son algunos que nos dejan una sensación de saciedad y nos ayudan a comer menos”, explicó Harwicz.



Para las expertas, el secreto de un buen estado de salud está en conseguir el equilibrio en la alimentación, evitar los excesos y la actividad física de al menos 30 minutos cada día.



Si no se dispone ni siquiera ese tiempo en la rutina cotidiana del trabajo y el hogar, la profesional argentina sugiere entonces dosificar el ejercicio a lo largo del día, por decir, 10 minutos en la mañana, diez en la tarde y diez en la noche.