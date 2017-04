Estos son los 50 mejores restaurantes del mundo

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo para el año 2017 que elabora la revista

británica "Restaurant" con la opinión de expertos queda de la siguiente forma, según se anunció hoy en una ceremonia en Melbourne (Australia).

El restaurante de comida contemporánea neoyorquino Eleven Madison Park, dirigido por el chef Daniel Humm, se coronó como el mejor del mundo en 2017, relegando al segundo puesto al ganador del año pasado, el italiano Osteria Francescana.

Mira qué locales ocupan esta codiciada lista:



1.- "Eleven Madison Park", Nueva York. Mejor Restaurante de

Norteamérica. (EEUU)

2.- "Osteria Francescana", Módena (Italia).

3.- "Celler de Can Roca", Gerona (España).

4.- "Mirazur", Menton (Francia).

5.- "Central", Lima. Mejor restaurante de Sudamérica.

6.- "Asador Etxebarri", Axpe (España).

7.- "Gaggan", Bangkok. Mejor restaurante de Asia.

8.- "Maido", Lima.

9.- "Mugaritz", San Sebastián (España).

10.- "Steirereck", Viena.

11.- "Blue Hill at Stone Barns", Nueva York. Premio al mejor ascenso (subió del puesto 37 al 11).

12.- "L'Arpége", París.

13.- "Alain Ducasse au Plaza Athénée", París.

14.- "Restaurant André", Singapur.

15.- "Piazza Duomo", Alba (Italia).

16.- "D.O.M.", Sao Paulo (Brasil).

17.- "Le Bernardin", Nueva York.

18.- "Narisawa", Tokio.

19.- "Geranium", Copenhague.

20.- "Pujol", Ciudad de México.

21.- "Alinea", Chicago (Estados Unidos).

22.- "Quintonil", Ciudad de México.

23.- "White Rabbit", Moscú.

24.- "Amber", Hong Komg (China).

25.- "Tickets", Barcelona (España).

26.- "The Clove Club", Londres.

27.- "The Ledbury", Londres.

28.- "Nahm", Bangkok.

29.- "Le Calandre", Rubano (Italia).

30.- "Arzak", San Sebastián (España).

31.- "Pavillon Ledoyen", París.

32.- "Attica, Melbourne (Australia). Mejor restaurante en Australasia.

33.- "Astrid y Gastón", Lima.

34.- "De Librije", Zwolle (Holanda).

35.- "Septime", París. Premio a la sostenibilidad responsable.

36.- "Dinner", Londres.

37.- "Saison", San Francisco (Estados Unidos).

38.- "Azurmendi", Larrabetzu (España).

39.- "Relae", Copenhague.

40.- "Cosme", Nueva York.

41.- "Ultraviolet", Shangái (China).

42.- "Boragó", Santiago de Chile.

43.- "Reale", Castel di Sangro (Italia).

44.- "Brae", Birregurra (Australia).

45.- "Den", Tokio.

46.- "L'Astrance", París.

47.- "Vendôme", Colonia (Alemania).

48.- "Tim Raue", Berlín.

49.- "Tegui", Buenos Aires.

50.- "Hof van Cleve", Kruishouten (Bélgica). EFE