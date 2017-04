El huevo y el conejo de Pascua más caros del mundo ya están listos

Se llama Mirage y es una joya digna de admiraración.El huevo de Pascua lleva más de 1.000 diamantes, cien de ellos con un corte único, valorados en $us 2,5 millones de dólares, iluminando su cubierta, haciendo de esta pieza una gema deslumbrante. Está valorado en más de $us 8 millones.

Oro en su parte interna y una paloma de cristal con gemas

El huevo se abre para descubrir en su interior una burbuja azul intenso de oro macizo de 18 kilates. En su interior esconde una paloma de cristal con pico de oro y ojos de piedras preciosas, posada sobre una rama de olivo y a punto de volar. De una precisión y delicadeza impactantes, esta joya ha sido tallada a mano prestando especial atención al más mínimo detalle.

Uno de los artistas lapidarios más destacados del mundo, el alemán Manfred Wild, fue el encargado de crear y ensamblar esta delicadeza. Después de un trabajo meticuloso que duró tres años y en el que participó un grupo de artesanos de élite provenientes de tres continentes, Wild consiguió dar vida a esta joya exclusiva.

Por ahora, el Mirage es propiedad de un misterioso coleccionista que prefiere mantenerse anónimo. Sin embargo, el experto en diamantes y joyero de celebridades Vashi Domínguez, fundador y propietario de Diamond Manufacturers de Londres, Inglaterra, logró contactar al dueño del Mirage y afirma que aunque el propietario no tiene intenciones de vender esta maravillosa pieza, un precio adecuado podría persuadirlo. “Simplemente, es una de las joyas más finas jamás creada”, asegura Domínguez.

Conejo de chocolate tallado y gemas en los ojos

Por otro lado, el conejo de Pascua más caro pesa cinco kilos, mide 38 centímetros y cuesta $us 48.000. Este conejo es la pieza más cara del mundo y está elaborada con chocolate de Cacao Barry, de Tanzania con un 75% de cacao. Su creador, el afamado chocolatero Martin Chiffers, lo talló en chocolate para estas fiestas. Su elevado precio no viene del cacao, sino de que los dos ojos del animalito están formados por dos diamantes. Si el precio no lo dejó impactado, tal vez sí lo hagan sus calorías, esta pieza suma un total de 548.000.