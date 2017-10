Martha Padilla (66) sufre de dolores óseos desde hace años y últimamente siente cierto dolor en el corazón. Cree que dichos síntomas son consecuencia de la osteoporosis que padece y del mal de Chagas. Visita a su médico con cierta frecuencia y toma tabletas para paliar sus dolencias que desaparecen algunos días y le permiten trabajar, y en otras jornadas la atacan de nuevo, obligándola a quedarse en casa a reposar.

La universitaria Maidelín Vaca (estudiante de Medicina de 23 años) sufre de dolor de cabeza, sin motivo aparente, hasta tres veces a la semana cuando se siente agobiada por el estudio y sus quehaceres personales. Admite que toma un fármaco medicado en las droguerías en reemplazo de otro que dejó de hacerle efecto.

Ambas mujeres son víctimas del dolor crónico, que afecta a un tercio de la población mundial a raíz de enfermedades de base, sicosomáticas o posquirúrgicas, que debilitan mucho la calidad de vida de las personas, según expertos en la materia.

Inédito encuentro



Esta afección será tratada en el XII Congreso Latinoamericano del Dolor y IV Congreso Internacional del Dolor a realizarse desde hoy hasta el sábado en el hotel Los Tajibos, donde 73 expertos de unos 26 países compartirán sus conocimientos e intercambiarán experiencias con más de 400 médicos de distintas especialidades de Bolivia y de países de la región.



En la cita se dará a conocer las últimas investigaciones y nuevas terapias para hacer frente al dolor crónico, que en Bolivia afecta a alrededor de tres millones de personas.



Marco Antonio Narváez, presidente de la Asociación Boliviana del Dolor (con sede en La Paz), manifestó que la Medicina del Dolor es una especialidad que ha tomado cuerpo en los últimos años fruto de los avances de la tecnología, la investigación, los nuevos productos y las nuevas técnicas de tratamiento.



“Asimismo, hoy en día se sabe con total certidumbre que existen más de 20 efectos colaterales del dolor no controlado o tratado inadecuadamente. El dolor crónico tiene un resultado muy negativo en nuestras vidas, no solo en los pacientes sino en su entorno familiar, social y laboral. Una persona con dolor crónico no vive, no trabaja, no produce como una persona sana”, manifestó el anfitrión del congreso.



Napoleón Alba, abogado de nuestro medio, suele ser víctima de un dolor en el pecho que lo atribuye a una reacción fisiológica en respuesta a una vivencia sicológica personal o por un hecho externo impactante.



Tal dolor puede catalogarse como sicosomático; hay otro proveniente de una enfermedad de base, como la neuralgia posherpética, la neuralgia del trigémino, las neuralgias intercostales, dolor por cáncer, etc. Pero también existe el dolor posquirúrgico, que no se lo conocía y hoy se sabe que emana de algunas cirugías, que aunque hubieran sido muy bien desarrolladas, las lesiones de terminales nerviosas (inevitables en un acto quirúrgico) van a desarrollar un cuadro de dolor neuropático crónico, dijo Narváez.



A decir del médico español Fernando Cervero, expresidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este síntoma “es algo normal y en cierta medida es bueno porque nos protege, pero cuando ese dolor bueno que nos ayuda se transforma en un dolor crónico se convierte en un problema principal”.

Cervero indicó que hay técnicas y tratamientos farmacológicos, intervencionistas, bloqueos, cirugías, fisioterapia, enfermería para paliar el dolor.