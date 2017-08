Del otro equipo se burla de nuestros males

Raúl, Eduardo y Santiago han llevado una feliz y masculina vida desde su infancia, hasta que, un día, Santiago les confiesa que es gay. Impactado, Raúl, el macho alfa y más homofóbico de los tres, intentará convencer a su amigo de que lo suyo no es más que una simple confusión sexual, hasta que, cuando la situación se torne insostenible, Eduardo y Raúl dejarán de lado sus prejuicios y decidirán ayudar a Santiago a incursionar en su nueva vida gay.

No todo es risa



Con la participación de actores reconocidos, como Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez, Alfonso Dosal y Ariel Levy, este largometraje dirigido por el experimentado Nicolás López pretende criticar y ridiculizar la homofobia mostrándola de manera cómica y exagerada, con los clichés de los pensamientos homófobos presentes en la sociedad contemporánea alrededor del mundo. López también dirigió Sin filtro, una de las comedias más vistas en la historia de Chile y que se estrenó en Bolivia en 2016.



“Del otro equipo se burla de uno de los peores males de nuestra sociedad, el machismo. Trabajar con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fue un sueño hecho realidad, me gustaron mucho en la comedia mexicana A la mala y volver a tenerlos juntos en el cine me parece maravilloso”, explicó el director.



La cinta se estrena en Bolivia gracias a BF Distribution. En México, la película se proyectó el 10 de agosto y en los primeros cuatro días ha sido vista por 1.327.474 personas y se ha consolidado como la película más taquillera de ese país.

Mauricio Ochmann (39) es un actor estadounidense conocido por su participación en grandes telenovelas, como El clon, El señor de los cielos y El Chema. Aislinn Derbez (30) es hija de los actores Eugenio Derbez y Gabriela Michel.