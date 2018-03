¿Cómo hacer que algo se venda solo en Facebook?

Un Peugeot 206 es el protagonista de esta historia. Diego López Calvo, su dueño, encontró la forma más original de venderlo, además de generar miles de interacciones en las redes sociales.

El usuario publicó un video donde el vehículo 'habla' y comenta las aventuras e historias que surgieron con el dueño. Narrando distintas historias. La emotividad y nostalgia que se da en la grabación, ha emocionado a miles en la red.

"Mírame bien, soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiera podido conocer. Ahora que pasaron 114 mil kilómetros de todo, me quieren ofrecer al mejor postor", versa parte del video.

Incluso el vehículo comenta sus fallas de forma jocosa: "Es cierto que alguna vez me costó arrancar, ¿y qué? ¿a ti nunca te costó arrancar? ¿o todos los lunes llegas al trabajo desbordante de alegría"?, dice el Peugeot.

Lo cierto es que este internauta nunca imaginó que su video se volvería viral en poco tiempo, y mucho menos, recibir tantos comentarios positivos por parte de internautas, según declaró al Clarín de Argentina.

El video hizo que López creara un canal de YouTube. Él un director creativo de publicidad y utilizó solamente su smartphone para grabar las imágenes.