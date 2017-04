Ciervo lo atropella y nadie le cree hasta ver el video

Cuando Cary McCook le dijo a sus amigos que había sido atropellado por un ciervo, todos pensaron que se trataba de una broma: el hecho sucedió justo el Día de los Inocentes de abril que se celebra en Estados Unidos.

McCook, de 25 años y artista de hip hop, acababa de bajar de su auto y se dirigía a su hotel cuando de la oscuridad apareció el ciervo corriendo hacia él.

“Todavía no me puedo creer que me golpeara un ciervo”, dijo el joven a la revista canadiense Revelstoke Review.

Felizmente, pese al golpe fuerte, salió ileso del curioso accidente y horas más tarde logró recuperar las imágenes de la cámara de seguridad del hotel. Mira la grabación en la parte superior de la nota.