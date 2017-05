Ciberataque provoca estado de alerta en firmas de Bolivia

El ciberataque global de ransomware, un tipo de código malicioso que cifra los datos de la computadora a modo de rehén para solicitar un rescate económico, afecta ya a un centenar de países, según la empresa de seguridad informática Avast. Bolivia está entre ellos, lo que ha provocado la alerta en las empresas que han activado los parches de seguridad.

El virus ha infectado desde los equipos de 16 hospitales y centros de salud en Reino Unido hasta los de Renault, que se ha visto obligada a parar la producción de varias plantas en Francia, pasando por los del Ministerio del Interior ruso.

Ingenieros de sistemas consultados en Bolivia indicaron que el virus no es nuevo, pero sí la modalidad del ataque, porque fue global. La mayoría coincide en que las empresas que operan en el país reaccionaron a través de un sistema de monitoreo y aplicación de parches de seguridad.

Jorge Kuljis, presidente de la compañía de soluciones informáticas Síntesis, dijo que es muy importante que los usuarios instalen los parches de seguridad que están disponibles para los distintos sistemas operativos, aunque aparentemente los equipos Windows fueron los más afectados.

El virus es muy sensible para quienes tienen base de datos, “entonces lo que vimos en Bolivia es que se dio un movimiento de parches y monitoreo entre las empresas para evitar el ataque”, sostuvo. El mensaje es que se revisen las políticas de seguridad, porque es una muestra de lo vulnerable que somos.

Mientras, el ingeniero de sistemas, Juan Marcelo Espinosa, precisó que se han conocido casos de ataques en Bolivia hace varios meses. “Extorsionan pidiendo dinero a cambio de las llaves para desencriptar la información. Piden $us 5.000 y por lo general es un ataque a Windows o nubes que tienen despliegue de Microsoft Windows”, explicó.

No hay reportes oficiales

La ministra de Comunicación, Gisela López, descartó que el país haya sido blanco de este ciberataque y sostuvo que “por el momento” no tenía el reporte de que alguna institución pública haya sido afectada; "seguiremos indagando", apuntó.

El WanaCrypt0r 2.0 es un virus que limita o impide a los usuarios el acceso a los archivos de la computadora.

Los piratas solo recaudan $us 25.000

El ciberataque del viernes que encriptó la información de las computadoras exigía un pago de al menos $us 300 para desbloquear los dispositivos.

Los empleados de Telefónica, Fedex, los ferrocarriles alemanes o el sistema sanitario británico se encontraron en sus computadoras con el mensaje que pedía un rescate económico para recuperarlos. Las primeras estimaciones de los expertos cifraron que los 'hackers' acabarían embolsándose unos mil millones de dólares en todo el mundo, según publica The New York Times, luego de que más de 75.000 víctimas de 100 países se viesen afectados.

Pese a esta predicción, los investigadores consultados por el diario británico The Guardian aseguran que los atacantes recibieron algo más de $us 25.000.