Bolivianos en EEUU disfrutaron la ‘eclipsemanía’

Estados Unidos es el país privilegiado que vivió de costa a costa de su territorio el eclipse total de sol, que se apreció a partir del pueblo de Madras, en el Estado de Oregón, límite norte del Pacífico, trasladando su sombra de manera perpendicular hasta Carolina del Sur, en el lado atlántico, desde las 12:50 a las 17:15 (hora boliviana).

El fenómeno pudo contemplarse a plenitud en un radio de 200 kilómetros cuadrados en el centro de este país, y con porcentaje variable desde otras ciudades. Tal es el caso Oxford, condado de Lafayette, en el Estado de Mississippi, en el que se estima que el fenómeno natural se apreció hasta un 80%, por eso varios residentes bolivianos y de otros rincones de Latinoamérica optaron por trasladarse a ciudades donde se pudo apreciar mejor.

Así lo explicó el docente universitario y residente boliviano Miguel Centellas, quien dicta clases en la universidad de Mississippi. “En el campus se facilitaron espacios para contemplarlo. Sé que los hoteles se llenaron con anticipación por la afluencia de turistas. En los colegios dieron permiso, pero se tomaron recaudos, como verificar la garantía de los lentes de sol", explicó.

Vivencia boliviana

En South Bend (Indiana) en la región medio oeste de esta nación, Samuel Centellas (el hermano del docente) contó que pudo disfrutar del fenómeno junto con sus dos hijos en un restaurante del centro, donde hubo masiva concurrencia.



En el Estado de Colorado, ubicado en la región oeste, el escritor boliviano Claudio Ferrufino Coqueugniot comentó que lo vio en compañía de su sobrino, mientras recorrían en movilidad por la zona de Commerce City. “Fue entre las 10:30 y las 11:00 (hora de EEUU). Teníamos anteojos especiales que entregaron las oficinas de Gobierno. Estoy seguro de que en la ciudad de Denver, en el centro, la gente lo miraba multitudinariamente”, contó.

Eclipse parcial en 2019

El eclipse total se pudo apreciar en todo el territorio estadounidense y de manera parcial en México, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela y parte de Brasil, quedando fuera los países más al sur como Argentina, Chile y Bolivia.

Según el técnico del observatorio Santa Ana de Tarija, Pavel Balderas, nuestro país deberá esperar hasta julio de 2019 para observar un eclipse de manera parcial.

Por su parte, el investigador del planetario Max Schreier de la UMSA, José Víctor Vallejos, explicó que el fenómeno ejerce leves efectos en el planeta, en particular en el comportamiento de los animales y descensos de temperatura.

El fenómeno más visto



Como nunca antes en la historia, la alineación de la Tierra, el Sol y la Luna fue contemplado en vivo desde diferentes partes del mundo a través de YouTube. Por ejemplo, el canal de The New York Times tuvo 2,5 millones de visitas durante la transmisión.



También la NASA hizo transmisiones para su canal de YouTube, en Madras (Oregón) y Carbondale (Illinoes), entre otros. A su paso por Washington el eclipse fue visto por el presidente, Donald Trump y por su esposa Melania, cuando se asomaron al balcón del segundo piso de la Casa Blanca, desde donde se pudo observar este espectáculo un 81%.

Medidas de protección



En el resto de Estados Unidos, donde el eclipse solo fue parcial, la pregunta que más circuló entre la población durante todo el fin de semana fue: ¿dónde se pueden encontrar los lentes de protección?



Las autoridades y los medios de comunicación repitieron incansablemente las medidas de seguridad durante días: con ninguna excusa debía mirarse el eclipse sin los famosos lentes o, de lo contrario, la retina podía quemarse. En Los Ángeles, miles de personas acudieron al Observatorio Griffith, que corona las colinas circundantes. Muchos fueron caminando para evitar los atascos y estacionamientos desbordados, pese a que el eclipse fue visible solo un 60%.



Algunos espectadores habían fabricado de manera artesanal sus propios proyectores de cartón y cinta adhesiva. Las exclamaciones y la risa entusiasta se dispararon apenas la Luna ‘mordió’ al Sol.



“Vinimos aquí caminando. Es agradable, no hay mejor lugar para verlo, con las personas que son aficionadas como nosotros”, dijo Laura Thieme, de 49 años y quien reside en los suburbios de Los Ángeles, junto con su hijo de ocho.

Eclipse total del corazón



Un hecho curioso durante la jornada fue la interpretación de Bonnie Tyler, la cantante de Total eclipse of the heart, a bordo de un crucero que salió de Florida hacia el Caribe, donde también pudo evidenciarse el fenómeno.



Cuando la oscuridad se posó paulatinamente sobre ellos, muchos estadounidenses tuvieron que escaparse discretamente de sus trabajos para observar este momento de historia.



Por último, los estadounidenses que estuvieron lejos de la alineación de la Luna y el Sol y se lo perdieron, pueden aguardar al próximo eclipse total de sol que se producirá en menos de siete años, en abril de 2024.