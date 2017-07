Black box, el dispositivo contra la violencia gana la Hackbo 2017

Para ganarse el primer lugar de la Hackbo 2017, la ‘hackaton’ organizada por los Clubes de Ciencia de Bolivia, los estudiantes de ingeniería de sistemas Carla Marcela Florida (UMSS), Rodrigo Torrico (UCB), Alan León (UPB) y el estudiante de colegio Marc Rueda tuvieron que juntarse en un parque, sacar fotos y venderlas durante un fin de semana para recaudar fondos.

Decidieron emprender la aventura sin pedir dinero a sus padres. Se animaron a emprender viaje desde la ciudad de Cochabamba para participar del evento realizado en los ambientes de la UPSA, con un presupuesto total de Bs 1.000, que obtuvieron por vender fotos a Bs 7 cada una.

“La gente nos compraba solo por ayudarnos. Vendíamos de a 10 o de a 20, y ni siquiera las imprimíamos las pasábamos vía Whatsapp”, cuenta Carla Marcela, quien pidió prestada una cámara para hacerlo.

El botón contra el abuso

‘Black box’ es el nombre de la aplicación que desarrollaron en menos de 24 horas. Se trata de un dispositivo (un botón) que al presionarlo se conecta al teléfono celular mediante bluetooth y envía un mensaje de voz para comunicarse con la Policía. Si el dispositivo tiene acceso a internet puede enviar también la ubicación mediante voz, y si el teléfono no tuviera acceso a la web se estudia que pueda conectarse a un GPS.

Rodrigo explica que antes de definir el proyecto que presentarían decidieron que responderían a una necesidad social. Repasando datos estadísticos de Bolivia determinaron que los casos de violencia de género, robos o incluso bullying eran los más comunes. Concibieron la Black box como un dispositivo que combatiría con todos ellos.

“Durante la explicación solo presentamos un botón, era el modelo más sencillo, pero este se puede colocar en cualquier accesorio como un reloj, una manilla, etc.”, agregó.



La Paz quedó segundo



El equipo Robotics Solutions de La Paz se quedó con el segundo lugar. Está integrado por Juan Pablo Quisbert Martínez y Gabriel Chávez, estudiantes de mecatrónica de la Universidad Católica (UCB). La propuesta fue un traductor de lenguaje braille que utiliza la cámara web de la computadora, u otro dispositivo móvil y a través de un programa de visión artificial traduce en audio cualquier documento elaborado en lenguaje braille.

Juan Pablo (24 años) destaca que esta aplicación sirve para quienes están comenzando a aprender este sistema de lectura. Para los jóvenes paceños el segundo lugar es significativo porque llegaron con el tiempo y el dinero justos para competir. “Llegamos a las 15:50, casi nos quedamos fuera”, relató.

Santa Cruz quedó tercero

El tercer lugar fue para Inter Face, compuesto por Jhon Salguero (UPDS), Pedro Abasto, Jürgen von Borries y Diego Zabala estudiantes de ingeniería de la UPSA.



“Supe del evento y me inscribí. Me presenté solo y tuve la suerte que al equipo de la UPSA le faltaba un miembro, me interesó y logramos un buen resultado, destacó.



La propuesta fue una especie de MeBands (manilla tecnológica) que lee el pulso cardiaco de un conductor y que comienza a vibrar cuando baja. La pulsera no deja de vibrar hasta que el pulso se normaliza. El objetivo es evitar que se duerma.

De la premiación

Los organizadores reconocieron que la hackaton fue muy reñida. El primer lugar ganó $us 1.500 para concretar su proyecto, el segundo lugar ganó MeBands para todo el equipo, y el tercer lugar chromecast (un dispositivo que conecta la TV al celular) para todo el equipo. Planean que esta cita sea anual.