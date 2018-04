Falta poco para el estreno mundial de "Avengers: Infinity War" y las estrellas de Marvel se reunieron este lunes en la alfombra roja de la premiere que se celebra esta noche en Hollywood.

Mira acá la transmisión en directo de la alfombra roja y la llegada de los actores

Los actores de "Avengers: Infinity War" están en Hollywood desde el último fin de semana, donde participaron en varias entrevistas con la prensa internacional.

Después de la premiere, el elenco se dejará ver en el programa "Jimmy Kimmel Live!", donde el reconocido showman llevará a cabo una entrevista.

"Avengers: Infinity War" será la tercera entrega del hilo narrativo iniciado por "The Avengers" (2012) y "Avengers: Age of Ultron" (2015), y que tendrá una cuarta cinta en 2019.

"The Avengers" y "Avengers: Age of Ultron" aparecen entre las diez películas más taquilleras de la historia a escala internacional al haber recaudado 1.520 y 1.405 millones de dólares, respectivamente, según el portal especializado Box Office Mojo.

"Avengers: Infinity War", que tendrá como directores a los hermanos Joe y Anthony Russo, contará con un reparto coral y estelar formado, entre otros, por Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Zoe Saldaña, Josh Brolin, Tom Holland, Mark Ruffalo, Karen Gillan, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch y Chadwick Boseman.

En esta cinta, unirán sus fuerzas los personajes de "The Avengers" y los de "Guardians of the Galaxy" para enfrentarse al temible Thanos (Josh Brolin).

La última entrega del universo cinematográfico de Marvel, que es propiedad de Disney, fue "Black Panther", que desde su estreno hace dos semanas ha ingresado hasta la fecha más de 756 millones de dólares con un elenco compuesto casi de manera exclusiva por actores negros.

¿Cuándo llega a Bolivia?

La película se estrenará oficialmente en Bolivia a las 00:00 del jueves 26 de abril. Las salas cinematográficas han programado funciones de media noche para que los más fanáticos puedan ver la cinta a partir de esa hora.

¡Cuidado con los spoilers!

La película se estrena en los Estados Unidos este lunes 23 de abril, por lo que hay que tener mucho cuidado con los spoilers (revelaciones de la trama) antes del jueves. La buena noticia es que los fans nacionales no tendrán que esperar mucho, ya que Bolivia forma parte del grupo de países que tendrán el estreno el jueves y no el viernes, como es el caso de México y Venezuela.