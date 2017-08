¡Alerta! Un video que circula en Facebook contiene virus

Ojo con el contenido que recibes en tu inbox de Facebook o si te taggean a un video. No le des click ni lo descargues porque podrías infectar tu smartphone, tablet o PC al descargar archivos maliciosos (malware) a tus dispositivos y no solo eso, sino expandirlo a tus contactos. Es lo que sucedió con nuestras cuentas en Facebook de Sociales EL DEBER y DIEZ por lo que pedimos disculpas a nuestros usuarios.

Cualquier persona es vulnerable a este ataque viral si abre el video que llega con el título 'Video', seguido de una numeración, 'My first video', 'My video', 'Private video', entre otros, con una imagen de alto contenido sexual. Al 'clickear' se expande una ventana, pero no se reproduce el video y es ese el instante en que se ha caído en la trampa, los dispositivos se infectan y todos los contactos, de forma automática, recibirán el video falso.

¿Qué hacer?

1.- Si hiciste click en el video y crees que estás infectado lo primero que debes hacer es cambiar tu contraseña.

2.- Analizar tus equipos o dispositos con un antivirus..

4.- Eliminar los complementos sospechosos del navegador. Si, por ejemplo, instalaste alguna extensión o “plugin” en la que no confíes y tu cuenta está enviando spam, debes deshacerte de ella.