Hace 2 horas

Luego de haber revisado sus cientos de mensajes en las redes sociales, algunos a favor y otros en contra de su postura respecto a la causa marítima nacional (“El mar le pertenece a Bolivia”) en la gala del Reina Hispanoamericana 2017, Valentina Schnitzer, miss Chile, respira más tranquila.



A la entrevista pactada con Sociales&Escenas, ‘Chile’, como la llaman sus amigas del certamen de belleza, se presentó con un atuendo deportivo, nada de maquillaje, un moño alto y se mostró con las ganas de hacer escuchar nuevamente su voz, sin miedo a más repercusiones ni a las críticas recibidas en su país de origen.

En las redes tenés opiniones divididas sobre tu respuesta



Yo solo dije lo que pienso y si por eso me castigan con insultos, eso habla mal de los que me atacan, no de mí. Gente, hay que ser personas más evolucionadas para construir y no destruir.



¿Te esperabas una pregunta así en la gala del certamen?



Claro que no, pero sí que me la hubiera hecho alguien de la prensa, ya que es un tema que está en boga.



¿En qué pensabas cuando respondiste la pregunta, que estaba enfocada en unir y promover la paz entre Bolivia y Chile?



Me gusta solucionar las cosas de una forma que no sea conflictiva, por eso respondí así. Lo hice desde el corazón, como una ciudadana común y corriente que pelea por los derechos de los seres humanos, sin importar raza, cultura o color político. En cuanto a lo del mar, creo que todos como hijos de Dios debemos disfrutarlo.



¿Sentís que fuiste la voz de muchos con tu respuesta?

Claro que sí, por eso no me retracto. Creo en que hay personas justas en este mundo y que piensan igual que yo.



¿Cómo pensás que será tu recibimiento en Chile?

Me imagino que la prensa me va a recibir con muchas preguntas, pero mi postura es y seguirá siendo la misma; y creo que se debe respetar como pienso.



¿Qué te ha dicho tu familia ante todo esto?

Mi familia me apoya y toma las críticas por el lado más ameno, ya que me conocen y saben que diré lo justo. Ahora me esperan con los brazos abiertos porque están contentos con mi participación en el concurso.



Viste que Evo Morales te felicitó a través de su Twitter



Sí, me enteré por unos amigos que me mandaron las capturas de pantalla. Yo respeto lo que dice; sin embargo, aclaro que mi mensaje no iba dirigido con tinte político, sino en lo más humano y pacífico. Recuerden que soy Valentina, una reina de belleza y veterinaria, no política.