La diosa brasileña del funk seduce con un nuevo ritmo

Tiene 23 años, el cabello azul y a todo un país bailando en la palma de su mano. Con cuatro millones y medio de seguidores en Instagram y más de 20 millones de reproducciones de la canción Água na boca, en Spotify, la brasileña MC Tati Zaqui se ha convertido en la reina de la movida ‘funquetonera’ y el delirio ha cruzado fronteras.



El funquetón es una mezcla del funk carioca (ritmo con una gran influencia del hip hop) y el reguetón (uno de los géneros musicales más populares de los últimos tiempos en Latinoamérica).



Y aunque MC Tati Zaqui es paulista, su estilo ha contagiado a prácticamente todo el territorio brasileño, además de Uruguay y Paraguay. Bolivia tampoco ha sido ajena a este fenómeno y prueba de ello es que la joven artista visitó Santa Cruz de la Sierra el año pasado, y este año vuelve.



La hermosa cantante se suma al cartel de estrellas internacionales que formarán parte del Bolivia 360 Music Festival, evento que se llevará a cabo este sábado 5 y domingo 6 de agosto en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. MC Tati Zaqui actuará el sábado, jornada en la que también subirán al escenario J Balvin, Bonny Lovy y Fiesta Cuetillo.

Pionera

Rebelde e abusada, Estoy loca y Placa no chão serán algunas de las piezas que harán mover el ‘bumbum’ a sus fans bolivianos y, seguramente, a muchos de los brasileños que radican en la ciudad y que no faltarán a la cita de este fin de semana. No podrá estar ausente del set list Parara Tibum, su primer gran hit de 2014 (inspirado en la canción Heigh-Ho, de la película Blanca Nieves y los Sietes Enanitos) y, por supuesto, Água na boca, la canción con la que demostró su visión y olfato artístico.



Acompañado de un candente video, grabado en las playas de Cancún (México), el tema se lanzó a finales de 2015 y fue el hit del verano 2016 en boliches, fiestas y en todos los rincones de Brasil. “Quien diría que, luego de hacer funk, ahora traigo este funketón”, dice parte de la letra, en una especie de declaración de derechos sobre este nuevo ritmo, del que nadie se atreve a discutir que la ‘garota del cabelo azul’ es la gran representante.



“Me siento honrada por haber sido la primera en experimentar con este sonido. Água na boca es una canción que realicé con mucho cariño. Mezclar el funk con el reguetón era algo que siempre quise intentar y el resultado fue increíble. Ahora voy por más”, afirma la brasileña.



“Antes de esta canción, nadie escuchaba reguetón en ninguna radio brasileña. Después de mi propuesta, varios artistas han pasado a adherirse a esta tendencia”, añade la intérprete de Bumbum que balança, dejando claro que la música de su país actualmente está influenciada por la música latina.

Algo que MC Tati Zaqui también deja por sentado es que su objetivo desde un principio fue hacer arder las pistas de baile, no solo en la propuesta melódica y rítmica, sino también letrística.

Polémica

Un ingrediente que ha contribuido a engrandecer su popularidad es su exteriorizada determinación de generar controversia. Canciones con doble sentido, cuyas letras esconden -apenas- un significado sexual; sus videoclips, en los que su cuerpo es gran protagonista de las imágenes y sus actuaciones, en las que acostumbra subir a sus fanáticos al escenario para someterlos a provocativas sesiones dancísticas, son algunas muestras de ello.



A eso se suman las miles de selfis que se toma y que publica en sus redes sociales y las declaraciones que realiza a la prensa, como la ocasión en que posó desnuda para la edición brasileña de Playboy y confesó ser bisexual.



Así es MC Tati Zaqui, la mujer que vuelve a esta tierra con una promesa: “Será un show increíble con la cara y el alma de Brasil. Los bolivianos sabrán lo que es un verdadero baile funk”.