Monchito Imperio y Danny Juan se trenzaron en una pelea en el coliseo gallístico de Isla Verde, de Puerto Rico. Era domingo y la riña de gallos fue transmitida en vivo por un canal de televisión paga y era seguida en Bolivia por el gallero Wálter Chávez, el exasesor de campaña del presidente Evo Morales y admirador de los espuelazos de Monchito.

Chávez, un amante de las riñas de gallos y de la política, regresó a La Paz hace un mes, aproximadamente, después de desistir de tramitar el refugio político en Argentina, país al que ingresó clandestinamente el 15 de marzo de 2016, después de cruzar la frontera por Agua Blanca (Tarija), a consecuencia de las diferencias políticas y personales que mantenía con los hermanos Álvaro y Raúl García Linera.

Una persona allegada al exasesor del MAS aseguró que el nacido hace 52 años en la localidad peruana de Cajamarca desistió de permanecer en Argentina porque la gente con las que se relacionaba en Salta y, posteriormente, en Buenos Aires era de tendencia izquierdistas y no tenían llegada con el ‘Gobierno conservador’ de Mauricio Macri. “Al final, los refugios son concedidos por los políticos”, señaló la fuente consultada, que prefirió que no se mencionara su nombre.

El exasesor del MAS estuvo detenido más de 15 días en un calabozo en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Salta, porque cuando se acercó a tramitar su refugio político se activó una orden de detención internacional por terrorismo. En esa oportunidad estuvo acompañado por Mauro Sabbadini, coordinador institucional del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la provincia argentina de Salta.

Chávez, formado en Filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, sí que sabe de refugios políticos. En esa condición vivió en La Paz desde 1992, cuando el Gobierno del entonces presidente Jaime Paz Zamora le concedió el estatus de refugiado, después de que la justicia peruana decretara su prisión internacional acusado de actuar como recaudador y financista del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Segunda oportunidad

Según la fuente consultada, el acusado de terrorismo en Perú intentará rehacer su vida en Bolivia. Actualmente está desempleado y hace gestiones para ‘vender’ dos conferencias que tiene preparadas sobre liderazgo y comunicación, respectivamente. No quiere ni hablar de trabajar en la política, porque está prohibido, aunque en los últimos 12 años estuvo involucrado con el MAS, como asesor de campaña, y días antes de aparecer en Salta prestaba servicios en la agencia de publicidad Gramma, que diseñó la estrategia comunicacional de Samuel Doria Medina por el No en el referéndum de 21 de febrero de 2016.



En la década de los 90, el refugiado político trabajó como editor de Cultura del desaparecido diario paceño Hoy, también ejerció el periodismo en el diario La Razón y después editó el quincenario El juguete rabioso. En esa oportunidad, de acuerdo con el portal Urgentebo, se introdujo en las esferas del poder y trabajó con los entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín, con Jorge Torres y Samuel Doria Medina. Después recaló en el MAS, de la mano de Evo Morales.



En 2007, la Fiscalía peruana reactivó el caso contra Chávez y, ese mismo año, solicitó su extradición al Estado boliviano. En 2008, la Corte Suprema de Justicia negó la petición de Perú.



Ahora, después de volver de Argentina, Chávez se resiste a hablar con la prensa. En un contacto telefónico con EL DEBER, dijo escuetamente que no tenía ninguna opinión que emitir porque no es un actor político y no quería tener problemas con nadie.



Wálter se remontaba al incidente ocurrido en noviembre de 2014, cuando, según Urgentebo, sostuvo un altercado con Raúl García Linera en un restaurante ubicado en la avenida Capitán Ravelo, de la sede de Gobierno.



Por ahora, Chávez prefiere disfrutar de las riñas de gallo y hacer seguimiento a Monchito Imperio.

Sobre el personaje

Origen

Wálter Chávez nació en Cajamarca (Perú) en 1966. Estudió filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. En 1990, el Gobierno peruano lo acusó de mantener vínculos con el (MRTA).



Refugio en Bolivia

Ingresó en 1992 a Bolivia y el Gobierno le concedió el estatus de refugiado político. Trabajó como periodista en los diarios Hoy y La Razón, y creó el quincenario El juguete rabioso.



Vínculos políticos

En la década de los 90 se relacionó políticamente con Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Torres y Samuel Doria Medina. En 2004 fue asesor de campaña del MAS y estuvo con el oficialismo hasta noviembre de 2014. En 2015 trabajó para Doria Medina; en marzo de 2016 ingresó ilegalmente a Argentina.