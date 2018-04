Thomas Becker: “Fue bonito ver que los campesinos y los poderosos estaban al mismo nivel”

Es uno de los abogados que defendió en Estados Unidos a las víctimas de octubre. Asegura que el juicio civil, que se desarrolló en Fort Lauderdale no favorece al proceso de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada porque son totalmente diferentes; uno fue promovido por abogados independientes para solicitar el resarcimiento de daños, el otro debe impulsarlo el Gobierno porque es de carácter político.



¿Qué significa la decisión asumida por el gran jurado en el juicio de octubre negro?

La decisión del jurado es que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín son responsables por las muertes de octubre de 2013; si es que existiera un aspecto (error) de orden técnico, el juez solo puede cambiar en términos técnicos; lo importante es que el jurado los consideró responsables. En caso de que se produzca lo contrario, podemos apelar, pero creo que eso no ocurrirá. De cualquier forma, estamos dispuestos a pelear hasta el último momento, como lo hace la gente de Bolivia, que es luchadora.



El juez James Cohn anunció que se tomará un tiempo para emitir el fallo, ¿qué significa eso?

Los jueces en Estados Unidos, en teoría, son imparciales. Él no decide las cosas, su función consiste en manejar el juicio para decidir qué pruebas son relevantes y cuáles no, pero el jurado toma las decisiones. En este caso, el juez (Cohn) ha controlado, ha aceptado algunas pruebas y rechazado otras porque esa era su función en esta etapa del juicio.

Se mencionó que el expresidente y el exministro Sánchez Berzaín debían pagar una indemnización de unos $us 10 millones a las víctimas de octubre; ¿saben cuánto es el patrimonio de Gonzalo Sánchez de Lozada?

La verdad desconocemos a cuánto asciende el patrimonio de Sánchez de Lozada, tal vez él pueda responder mejor sobre sus negocios y su dinero.



¿Cómo se establece el monto de la indemnización?

El jurado lo decide. Ellos evalúan el sufrimiento que han tenido las personas involucradas en estos episodios y, con base en eso, toman sus decisiones. En este caso se estableció un monto bastante alto, son $us 10 millones y considero que es una buena decisión porque entendió que mucha gente ha sufrido. Ellos deliberaron y tuvieron sus razones para definir el monto, pero lo concreto es que los consideraron responsables por estas acciones.



¿Puede aumentar o disminuir el juez el monto?

Es una posibilidad, algunas veces ha ocurrido, pero generalmente sucede cuando son montos muy altos, impagables. Siempre hay apelaciones de algunas de las partes que se sienta inconforme con el veredicto. Siempre existen procedimientos legales que continúan por meses o años, depende de cada proceso.



En caso de que no se produzca un pago en efectivo, ¿se pueden incautar los bienes de las personas que resultaron responsables para cubrir el monto fijado por el jurado?

En caso de que el demandado no tenga dinero, se buscan otras formas de compensar a las víctimas, pero es muy difícil adelantarnos a un escenario porque acabamos de conocer este veredicto y todavía están pendientes otras etapas del proceso y de apelaciones. Hay muchas conversaciones que tienen que existir antes de saber qué pasa con el dinero.



¿La compensación económica es lo más importante?

Esa pregunta es muy importante porque nosotros hemos luchado en este juicio no por el dinero, sino para que se haga justicia. La gente está luchando por las familias bolivianas para que nunca más se repita algo como lo ocurrido en 2003. Para los abogados representa un gran triunfo porque creemos en la causa y la gente tiene que recibir justicia.



Después de este veredicto, ¿se puede pensar en la extradición?



No, no, la extradición es un tema que se maneja estrictamente entre los gobiernos, en este caso de Estados Unidos y de Bolivia. Los abogados privados no participan de eso. El juicio en Fort Lauderdale fue un proceso civil, legal, mientras que la extradición es un proceso político. Son dos procesos totalmente diferentes; así como el Gobierno no participó en este juicio, nosotros no podemos involucrarnos en la extradición.



¿Este veredicto puede cambiar la situación jurídica en Bolivia de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín?

No lo sé ni puedo decir qué piensa el Gobierno de Estados Unidos; es muy difícil opinar porque es una decisión política.



¿Cómo fueron esos momentos cuando enfrentaron a las exautoridades en el juicio en Estados Unidos?

Para mí fue absolutamente bonito ver a unos campesinos que todo el mundo dice que son pobres, son humildes, son aimaras, sin acceso a la justicia y cómo pueden enfrentar a un expresidente tan rico y poderoso; sin embargo, lo hicieron. Fue bonito ver que los campesinos y los poderosos estaban al mismo nivel, mirándose a los ojos y respondiendo por lo que pasó en octubre de 2013. Quedó demostrado que la gente tiene el poder, por eso fue un momento increíble, emocionante.



¿Qué hará estos días en Bolivia?

Yo vivo en Bolivia, tengo mi residencia acá y tendremos que celebrar con las personas. Tal vez festejemos toda la semana, aunque tengo miedo porque las celebraciones comienzan un día y terminan al siguiente.