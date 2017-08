Reymi Ferreira Justiniano: “Falta mucho para encarar incendios de gran magnitud”

Hace 1 hora

¿En el país estamos preparados para enfrentar este tipo de desastres?

Creo que falta mucho. Tenemos, pero no en la medida de los de-safíos que se vienen.



¿Qué cosas nos faltarían?

Por ejemplo, es importante contar con un avión de 15.000 litros por lo menos de agua o de químicos. Tenemos helicópteros, pero son para incendios medianos o de pequeña magnitud, pero para incendios más grandes es muy complicado. También se necesitan mochilas antincendios individuales, porque en Tarija había muchos voluntarios, pero pocos instrumentos.



¿Y se cuenta con el personal preparado?

Tenemos unidades especializadas, las Fuerzas Armadas y la Policía tienen un gran equipo de bomberos, tienen recursos, pero para magnitudes muy grandes como el de Tarija hay que ir pensando en un avión antiincendio.



¿Se va a presupuestar la compra de este avión?

Estamos viéndolo, porque hay dos alternativas, una es la de adaptar un avión que ya tenemos, que podría ser un hércules; y la otra sería comprar un avión. La Fuerza Aérea está trabajando en ver esas alternativas.



¿Este incendio permitió desnudar las necesidades?

En realidad, esto confirmó algo que sabíamos que necesitábamos. En el Tunari se arregló con helicópteros y voluntarios, pero en incendios de mayores magnitudes ya no es suficiente, porque es muy reducida la capacidad de carga, porque estamos hablando de 500 a 1.000 litros, pero con un avión de 15.000 litros en dos o tres pasadas puede solucionar el problema.



¿Se va a incrementar el presupuesto para esto?

Hay que ver la factibilidad económica, porque hay otras alternativas con nuestros helicóp- teros, que son como 30, pero hay limitaciones en el desplazamiento de estas naves porque tardan demasiado en grandes distancias y no pueden operar de noche, en cambio los aviones tienen mayor autonomía, se desplazan más rápido y tienen una gran potencia de carga.



¿Cuál fue la afectación en esta reserva de Tarija?

El Ministerio de Medioambiente y Agua está haciendo un estudio, pero ha afectado principalmente los arbustos y eso tiene efecto en los animales, en el ganado, por eso es que dotamos una cantidad importante de forraje.