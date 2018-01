Promueven una lucha no violenta y más creativa

Hay plataformas, activistas y grupos ciudadanos, principalmente juveniles, que son parte de la resistencia contra la repostulacion del presidente Evo Morales, que apuestan por una estrategia distinta que involucra una lucha no violenta. Ya han dado muestras con creativas iniciativas, como la protesta donde llevaron huevos a las puertas de Cainco, el velorio simbólico en el Comité pro Santa Cruz, el No humano que formaron en el cambódromo, protestas con actividades culturales que realizan en la Manzana Uno y la manifestación con la expresión SOS Democracia Para Bolivia, con autos en el salar de Uyuni, durante el paso del Dakar.

Las inquietudes de jóvenes encaminan este proyecto, del que también forma parte Jhanisse Vaca Daza (24), una activista de Derechos Humanos que trabajó con esta temática en Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega y ahora en Bolivia. Se ha movilizado en este ambiente de forma independiente y con instituciones que trabajan en esto, entre ellas, Unicef.

Jhanisse es sucrense, pero señala que estudió en Santa Cruz de la Sierra, desde donde se fue becada a estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Kent (Ohio) en EEUU.

La experiencia de Jhanisse le hace recalcar que las redes sociales son una herramienta importante, pero no son el fin ni el medio final, aunque a veces se le da demasiado protagonismo. “Lo que importa es la capacidad, la creatividad, las habilidades de la gente en pensar en nuevas formas de protestas que sean menos riesgosas y tengan más impacto, por eso entra mucho pensamiento analítico y crítico, no es algo reaccionario o espontáneo”, explica.

Trabaja como promotora de la lucha no violenta, por lo que está presentando charlas y orientando sobre la estructura de las estrategias y métodos que exige este escenario. En el marco de estas actividades, este martes está prevista una conferencia sobre métodos y estrategias para combatir regímenes autoritarios, que se ha denominado Lucha Inteligente: Modo a Prueba de Fallos, que se realizará en el Teatro René Moreno, a las 19:30. Está organizada por ciudadanos independientes con el apoyo de distintas plataformas.



El objetivo de este evento es romper con la estructura mental violenta, para instalar una nueva estrategia que sea más segura para el ciudadano común, que garantice una convivencia democrática.



El activista Rubén García destaca que este proyecto va tomando forma por la inquietud de algunos jóvenes comprometidos, para ver la forma de canalizar bien todas las energías, pero que no resulten violentas para los demás, como sucede cuando se cumple un paro que perjudica a todos. “Son actividades donde no existe motivo de represión, entonces esto descoloca a los gobernantes que lo primero que piensan es responder con policías”.



Un antes y un después

La activista Vaca cree que hay que ponerle mucha atención a estos movimientos ciudadanos, porque están tomando un protagonismo grande.

“Va a marcar un antes y un después en la historia política de Bolivia”, resalta.



En las últimas movilizaciones han surgido varios grupos de activistas nuevos, que otorgan mayor poder a las mujeres y surgieron grupos que muestran a las generaciones más jóvenes en busca de nuevos líderes, las plataformas ciudadanas en la ciudad de Santa Cruz se han organizado en un grupo de coordinación social que busca empoderar el mensaje de lucha por la democracia.



Las formas creativas de protestar también están combinadas con un hábil uso de la tecnología, porque es donde difunden y convocan a los ciudadanos comprometidos con la causa.