Montes: “El verdadero enemigo de la COB es el imperialismo”

El ex dirigente obrero y senador del MAS es un férreo defensor del proceso de cambio. En su criterio, el movimiento de los trabajadores enfrenta una etapa de desacuerdo, no de división. Conversó el miércoles, vía telefónica con EL DEBER.

¿En qué situación está la Central Obrera Boliviana (COB)?

Lo más importante, es la necesidad que tenemos de encontrar la unión en torno a nuestra histórica Central Obrera Boliviana.

¿Está dividida la COB?

No es que esté dividida, sino que existe un desacuerdo entre las partes ejecutivas y hay que buscar una solución.

¿Qué está pasando dentro de la dirigencia obrera?

Cuál será la razón para que haya dos congresos (de la COB); uno que se celebra (en Santa Cruz) y otro que había sido convocando Guido Mitma. En mi criterio, se tiene que buscar la unidad, debemos recordar la mala experiencia que tuvimos en El Alto, en el 2000. El camino es recobrar la unificación, recoger todos los pensamientos, propuestas e inquietudes de nuestras organizaciones afiliadas.

En su criterio, ¿qué papel tendría que cumplir la COB en la actual coyuntura política?

Insisto en que se debe trabajar por la unidad para defender la democracia porque esta ha sido nuestra lucha por décadas; tenemos que consolidar y profundizar el proceso de cambio.

El exejecutivo de la COB, Guido Mitma, asegura que algunos dirigentes, incluyéndolo a usted, rifaron al Gobierno los 65 años de lucha obrera, ¿qué opina?

La Central Obrera Boliviana es una institución y, como tal, hay que respetarla. Los dirigentes tenemos que ser autocríticos para poder criticar, hay que tener moral para hablar de los otros.

En su criterio, ¿la COB dejó de ser combativa?

La Central Obrera Boliviana es el instrumento de todos los trabajadores y de los pobres de toda Bolivia; esta ha sido una central obrera única y unitaria que ha luchado desde su nacimiento hasta el día de hoy por la clase trabajadora del país.

¿Qué diferencia observa usted entre los antiguos dirigentes del movimiento obrero con los actuales?

Los anteriores dirigentes alcanzaron su espacio caminando paso a paso, subiendo grada a grada, pero los actuales han subido por ascensor y sin tener mucho conocimiento de lo ocurrido en el pasado.

¿Qué cambiaría usted en la Central Obrera y que buscaría para mejorar, además de la unidad que mencionó anteriormente?

Los dirigentes deben hacer una lectura correcta del pasado. Muchos de nuestros antecesores ofrendaron sus vidas en la lucha por alcanzar la democracia; muchos estuvieron encarcelados, otros sufrieron torturas, algunos fueron desaparecidos, confinados, exiliados y desterrados para conseguir la democracia en la que vivimos actualmente. Muchos de los nuevos dirigentes no tienen esa lectura del pasado ni la tienen del presente, que son elementos clave para diseñar una estrategia que permita encarar la Bolivia del mañana.

¿La COB está entregada al oficialismo?

No se trata de estar o no con el oficialismo, sino de identificar al enemigo principal que es el imperio. No podemos enfrentarnos entre bolivianos, tenemos que hacerlo contra el enemigo.

¿Hay pro imperialistas dentro de la COB?

No hay que decir pro, son los imperialistas que quieren acaparar (las riquezas) en América Latina y de otros países del mundo.

¿Quiénes en la COB están con el imperialismo?

Los dirigentes obreros tenemos que pelear contra el imperialismo, ese es el mandato.

Usted que ha luchado por la democracia, ¿qué opina sobre la reelección presidencial?

La reelección se califica por su trabajo; los gobiernos anteriores no hicieron nada por el país, pero el actual Gobierno trabaja día y noche por el crecimiento de Bolivia. Prueba de ello es el programa de integración de caminos; también hay avances con la entrega de bonos para los niños, las embarazadas y a las personas de la tercera edad. Hay logros en política social que merecen ser destacados.

Usted mencionó una parte de la función del Gobierno, pero la democracia también significa respeto al voto y cumplir la Constitución; ¿el Gobierno está cumpliendo con estos aspectos?

Ese argumento no sirve. Los que dicen No (a la reelección) y los que apoyan el Sí que pongan a su candidato (para las próximas elecciones); en definitiva, será el ciudadano que decidirá a través del voto, ese es el camino.

A su juicio, ¿es válida o no la votación del referéndum del 21 de febrero de 2016?

Ese es un argumento utilizado para enfrentar, no sirve, lo que sirve es que pongamos a los candidatos. Estamos frente a una mentira, ante una maniobra para intentar evitar la repostulación del presidente Evo Morales. Si ellos dicen no, que respondan políticamente con la definición de un candidato y entramos en cancha.

En su criterio, ¿qué tiene más peso, el voto del referéndum o un fallo del Tribunal Constitucional?

La decisión final está en manos del pueblo, el pueblo es quien decide.

¿El pueblo está representado por el Tribunal Constitucional o por el voto?

He dicho que es el pueblo, la sabiduría, la autoridad tácita es el pueblo.

Según Guido Mitma, la COB fue cooptada por el oficialismo y esa es la causa real de la división

Mitma habla huevadas y si quiere la unidad de la COB tiene que reconocer la lucha que hemos llevando adelante los dirigentes. Hay que tener una buena lectura del pasado para entender las razones de nuestras luchas y por qué buscamos la democracia. Los trabajadores hemos combatido hasta para que en este país exista la libertad de prensa.