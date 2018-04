Los 500 años del nacimiento de Ñuflo instan a difundir el libro de Soria Galvarro

En Bolivia existe un flamante libro que se publicó justo este año, cuando se recuerdan los 500 años del nacimiento de Ñuflo de Chaves en la comarca de Trujillo, en la región española de Extremadura. Y en sus páginas de los dos tomos, el historiador Eric Soria Galvarro, autor de Santa Cruz, documento para su historia (1560-1600), están contenidas todas las actuaciones del fundador de Santa Cruz en estas tierras, así como también los registros primigenios de las incursiones de pacificación a la Cordillera de los Chiriguanaes llevadas por este gobernador entre 1561 y 1568, entre otros detalles inéditos sobre la historia de Santa Cruz.

La obra de Soria Galvarro, que fue presentada en marzo, ya empezó a mostrar su aporte intelectual e histórico, sus revelaciones, su muscultura de trotamundo hasta donde, durante años, acudió a bibliotecas de diversas partes del mundo y regresó con documentos inéditos sobre Santa Cruz, que no se habían publicado jamás.

Por todo ello, historiadores de renombre que ya tienen en sus manos el libro de Soria Galvarro y que ya navegaron en sus páginas, hacen un análisis de la obra y muestran su valor para que las autoridades apoyen para que la obra llegue a cada rincón de la ciudad y del departamento.

“Con medios intelectuales”



Con el libro en las manos, el historiador Alcides Parejas Moreno sostiene: “Aunque en Santa Cruz en particular y en el Oriente boliviano tenemos, lo que he dado en llamar, una Escuela Historiográfica muy importante, no tenemos la tradición de la creación y conservación de archivos ni la publicación de fuentes documentales. De ahí la gran importancia de la obra de Eric Soria Galvarro.

Según Parejas Moreno, don Ñuflo de Chaves habla de “poblar y desencantar la tierra”, y en estos momentos -profundiza- en los que conmemoramos los 500 años de su nacimiento, creo que “desencantar” se puede traducir en un replanteo de la historia cruceña, en una revalorización de su cultura y que para ello necesitamos ir a las fuentes primarias. Entonces, Soria Galvarro pone a nuestro alcance estas fuentes primarias tan importantes.



“Ojalá que él pueda completar el plan que se ha propuesto. Él cuenta con los medios intelectuales para realizar este trabajo, lo que necesita es el apoyo económico”, dice, y pone énfasis en que Santa Cruz, documento para su historia (1560-1600) está dirigida a académicos en general e historiadores en particular; que es una obra que debe estar en todas las bibliotecas del país y del exterior. Para ello -sostiene- debe contar con el patrocinio de una institución pública, ya sea la Gobernación de Santa Cruz o el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. “Aquí mucho más importante que el financiamiento económico de la obra, que es muy importante, es la difusión. Es una obra que debe trascender nuestras fronteras y eso requiere el apoyo institucional”, lanzó el reto.

Paula Peña

Para la historiadora y docente universitaria Paula Peña, en estos dos tomos Eric Soria Galvarro ha recopilado todos los documentos relativos a Santa Cruz de la Sierra que ha encontrado en los archivos de España y de América, además ha republicado documentos que ya se habían publicado a lo largo del siglo XX y que, además, el aporte de este trabajo es que encontramos compilados en dos tomos todo lo que nos interesa saber sobre los primeros 39 años de la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra.



Con estos dos tomos -dice Paula Peña- el autor inicia una colección documental en la que se compendiará la documentación histórica necesaria para revisar la historia de nuestra ciudad y nuestro departamento, y que el aporte es valioso sobre todo para los investigadores, quienes tendrán en la mano, la documentación requerida.

“Un trabajo así merece el apoyo de quienes están llamados a promover el conocimiento, es decir los gobiernos, no solo municipal, sino también departamental, y por qué no el nacional, a través de su Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, debería apoyar proyectos como el de Soria Galvarro, para que se realicen en todo el país”, enfatizó Peña.

“Una obra titánica”



Nino Gandarilla, miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, ha calificado a Santa Cruz, documento para su historia (1560-1600) como una obra titánica que Soria Galvarro, finalmente y después de muchos esfuerzos, ha puesto a disposición de la humanidad.

“En este tipo de cosas yo no creo en coincidencias. Dios ha querido que justamente ahora Eric pueda publicar la obra, documentando al máximo posible la vida del capitán general don Ñuflo de Chaves”, dijo Gandarilla, que considera que los cruceños tenemos que estar muy satisfechos de que existan investigadores obstinados y meticulosos como Soria Galvarro, pues no es tarea fácil y se necesita mucha paciencia, conocimiento y resistencia física para hacer este tipo de trabajo, dado que documentar la historia de Santa Cruz, con minuciosidad, es algo que hace mucha falta y es un deber cívico y patriótico apoyarlo.



“Eric Soria Galvarro, con esta segunda obra monumental, ya ha probado su seriedad y sus capacidades. La institucionalidad cruceña tiene toda la confianza para apoyar este trabajo y quiera Dios que lo haga. Es en esta época que se deben hacer las cosas, antes que las hagan otros con objetivos distintos a los que tuvieron los protagonistas de nuestra gloriosa historia”, ha matizado Gandarilla.

“Ningún libro nos lo contó así”

Para Mario Suárez Riglos, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, la historia no contada de Santa Cruz toma cuerpo en documentos como el de Eric Soria Galvarro.



“Los que leemos libros de historia de Bolivia, no habíamos encontrado tanta riqueza para este periodo, desde el inicio de la cruceñidad, ahí es cuando Eric llena vacíos que ningún libro nos contó. Si bien es una obra de consulta para los estudiosos, creo que se hace interesante tenerlo de referente”.



Él pregunta: “¿Cuánta gente conoce a Ñuflo de Chaves?”. Él mismo responde: “Muy pocos, sus hazañas, sus viajes, su hombría de bien, su estoicismo en cruzar dos veces toda la América, es digno de conocer más y adentrarnos a profundidad en la personalidad de este gran militar extremeño, y por lo tanto los 500 años de su nacimiento deben ser recordados con unción y respeto”.

Para Suárez Riglos, mientras más se conozca de la historia subyacente de Santa Cruz, será mejor para desentrañar lo que desconocemos y prolongar lo poco que sabíamos desde la secundaria, porque al releer los textos de historia nacional, poco o nada se dice de esta ubérrima región, sería interesante darle la oportunidad a Eric Soria Galvarro para completar su obra.

Para este miembro de la Academia Nacional de Ciencias, quién más que los propios cruceños para rescatar en los anaqueles y archivos de lo que está escondido, pero la historia no se hace de la noche a la mañana, es un devenir sacrificado de horas, de días, de años, recopilando, analizando, y eso se traduce en economía personal, por eso las instituciones deben de apoyar estas iniciativas en todo sentido, creando un Instituto de Ciencias del Oriente, es la única forma de ayudar a tanto joven que quiere revisar no solo historia sino otras ciencias que están sin ser descubiertas o semiocultas; las instituciones deben apoyar y tendremos obras de incalculable valor, para el conocimiento general y particular de los estudiosos.

La voz del autor y del libro

Eric Soria Galvarro viajó y compró a bibliotecas internacionales documentos inéditos sobre Santa Cruz, se encerró durante varios años revisando hechos que fue descubriendo en su camino de intelectual insaciable. Y lo que tiene en sus manos es una obra que pone su foco en la historia cruceña dentro del contexto global.

El historiador da a probar una pequeña porción de su libro con estos párrafos extraídos de valiosos documentos que consiguió a lo largo de muchos años: “El general con ochenta compañeros entró a la pacificación y visita de las provincias de los indios Gorgotoquis y Chanés, pacificó la tierra, visitó en contorno de cuarenta leguas ochenta mil fuegos, halló lugar cómodo de grandes labranzas, pastos, pesquerías y aguas corrientes, en donde en nombre de S.M. y del ilustre señor don García Manrique, fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, encomendó los naturales a noventa vecinos pobladores de ella como consta por este

repartimiento…”.

Y los títulos otorgados para tal efecto y fundación de ciudades, que recibieron los gobernadores: Juan Pérez de Zurita (1572-1580): “Al sur de esta provincia está la de Condorillo, Guaycoma y Guaynoma, sesenta leguas de los términos de Santa Cruz de la Sierra, la cual pobló Andrés Manso por mandado del marqués de Cañete, al cual mataron y a toda su gente los indios, esta tierra incorporé yo ahora con la gobernación de Santa, Cruz y Chiriguanaes, que encargué al capitán Juan Pérez de Zurita”.



Y Lorenzo Suárez de Figueroa (1581-1595), quien tuvo a su cargo la dirección de la guerra de pacificación de la Cordillera por encargo del virrey; “… y viendo que con la dicha guerra y en especial con este lance que de presente he hecho en los dichos chiriguanaes, están tan rendidos y amedrentados que de cien leguas de Cordillera que había poblada de ellos, las cincuenta están asoladas y despobladas… y otras diez de ellas con los daños que les he hecho han dado la obediencia a SM”.



Eric Soria Galvarro y los historiadores que han analizado su obra esperan que autoridades de las instituciones cruceñas acompañen este esfuerzo intelectual, para que los 2.000 ejemplares de los dos tomos que están impresos lleguen a lo largo y ancho de la ciudad y del departamento, como una gran señal de fomento a la investigación científica, que, según Soria Galvarro, es cara porque implica compra de información, viajes y mucho tiempo invertido en transcripción y análisis.

Cree que todo pasa por una concientización acerca de la importancia de la preservación y profundización de nuestra identidad, en todos sus ámbitos como un aspecto prioritario, y el compromiso que debe existir para respaldar y propiciar la generación de aportes científicos en esa temática, por parte de las autoridades políticas de las tres principales instituciones del departamento; la Municipal, el Gobierno departamental y la UGRM., que vendrían a ser las llamadas en primera instancia.



Este historiador está firmemente involucrado con nuestra historia que, dice, no ha sido estudiada a profundidad todavía. Es esa pasión la que lo llevó a dejar temporalmente el ejercicio de su profesión como ingeniero, porque para él, otras cosas pueden esperar, pero divulgar el conocimiento, no.