La política en América del Sur dejó de dividirse entre la izquierda y la derecha

Debido a que lo que no está vinculado con la política no ha sido puesto a prueba, aparecen nuevos líderes sin experiencia. A veces, el auge de políticos que no son de la clase dirigente en América del Norte, puede ser un presagio para América del Sur

Revueltas populares contra la reelección en Paraguay. La ciudadanía no tolera el prorroguismo ni la corrupción. Toma las calles, como ocurrió en Asunción, donde una protesta terminó con el Congreso en llamas / Foto: AFP