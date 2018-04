La Policía, sin pistas de los asesinos de concejala

¿Quién mató a Marielle Franco?, es la pregunta que gritaron millares de manifestantes en Río de Janeiro y que siguen haciéndose millones en Brasil. Pero dos semanas después del asesinato de la concejala y activista negra, las autoridades no han dado ni una pista.

El mutismo oficial en torno a este crimen, que conmocionó al mundo, empieza a preocupar ante los altos niveles de impunidad del país sudamericano.

Hasta el momento no hay detenidos ni autores públicamente identificados. Las investigaciones, a cargo de la Policía Civil de Río de Janeiro, transcurren bajo estricto secreto de sumario.

“Sabemos que este no es un crimen fácil y que las autoridades no pueden divulgar ciertos detalles para no poner en riesgo la investigación, pero estamos muy preocupados de que entremos ya en la segunda semana y no haya ninguna respuesta”, advierte Ignacio Cano, experto en violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

Al recordar que un 92% de los homicidios en la capital carioca quedan impunes, Cano cree que “cuanto más tiempo se demore, menor es la probabilidad de que se resuelva” el crimen.

Sin pistas



Lo que se sabe hasta ahora es prácticamente lo mismo que hace 15 días: que Marielle Franco murió de cuatro tiros en la cabeza la noche del 14 de marzo en pleno centro de Río, cuando regresaba a casa en carro después participar en un evento de mujeres negras.

Hubo 13 disparos efectuados desde otro vehículo a solo dos metros de distancia y todos iban dirigidos al lugar en el que estaba sentada la concejala, de 38 años, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, izquierda), aunque acabaron matando también al conductor, Anderson Gomes, y rozando a una asesora de Marielle.



“Las investigaciones siguen en curso. Por ahora, no hay más información adicional a ser divulgada”, se limitó a decir a la AFP la asesoría de comunicación de la Policía Civil.



Las escasas novedades del caso las ha ido revelando la prensa y apuntan a un crimen estudiado y realizado por profesionales.



Al parecer, el vehículo de la política fue seguido por dos coches que tenían sus matrículas clonadas. Globo Televisión hizo otra revelación aún más grave, investigada ahora por las autoridades: las balas que se usaron aparentemente pertenecían a un lote comprado por la Policía Federal, que pudo haber sido desviado a las redes de tráfico de armas.



El asesinato ocurrió cuando los militares llevaban casi un mes al mando de la seguridad de Río debido a la intervención decretada por el presidente Michel Temer, ante la violencia desatada en el estado desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016.

Lula concluye una gira difícil

El expresidente hizo una caravana por el sur de Brasil. Durante todo el trayecto fue hostilizado por sus adversarios políticos. El martes fueron atacados a balazos por desconocidos. Lula resultó ileso en el incidente

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva concluyó el miércoles en Curitiba una caravana proselitista por el sur de Brasil marcada por la violencia, en la que dos autobuses de su comitiva fueron baleados.



Después del incidente, la presencia policial fue redoblada en la capital de Paraná, donde también confluirán grupos de derecha y adeptos del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro.



Uno de los vehículos de la caravana de Lula, que transportaba a periodistas, recibió dos tiros y otro con invitados del Partido de los Trabajadores (PT) fue impactado por una bala. Lula y la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, viajaban en el único vehículo que salió indemne del ataque.

Los adversarios del exmandatario (2003-2010) hostigaron a su comitiva a lo largo del trayecto de diez días por tres estados (Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná).