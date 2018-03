Juicio por delitos económicos contra Goni quedó varado en la Asamblea Legislativa

No avanzó nada. El juicio de responsabilidades por delitos económicos contra Gonzalo Sánchez de Lozada quedó varado en el antiguo Congreso, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional. El expresidente fue acusado por la fuga de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) en los hechos de octubre de 2003. Ese dinero, que se aproxima a los $us 150 millones, fue a cuentas personales.

El abogado Milton Mendoza, que fue fiscal del caso octubre negro, relata que en el segundo Gobierno de Sánchez de Lozada se decidió traer remesas que estaban en la Reserva Federal de Estados Unidos. Llegó a Santa Cruz un valor de $us 400 millones, pero tras trámites en el BCB se constató -dijo- que unos $us 150 millones fueron desviados a cuentas bancarias de personas particulares.

“Denuncié que no quieren investigar el saqueo al BCB, que se hizo de forma física y electrónica en octubre de 2003. Se trajeron importantes cantidades de dinero a Bolivia porque suponían de una corrida. Trajeron dinero de la Reserva Federal de EEUU, gran parte de esa plata desapareció, vimos imágenes en las que sacan dinero (del BCB) en saquillos, pero también hubo transacciones electrónicas a cuentas privadas”, remarca el abogado Mendoza.

Una detenida

El exfiscal añade que por este caso se detuvo a la entonces gerenta general del BCB, Marcela Nogales, que luego de estar recluida 50 días en un penal de La Paz salió libre bajo fianza.

La entonces abogada de Nogales, Audalia Zurita, explica que se pagó Bs 100.000 de fianza y se demostró la inocencia de su exclienta, a quien la culparon de autorizar la fuga de dinero a favor de Sánchez de Lozada y sus exministros de Estado.

La Fiscalía argumentó que Nogales supuestamente autorizó entre el 12 y 14 de octubre de 2003 el desembolso a favor de terceras personas de sumas de dinero considerables sin cumplir los procedimientos establecidos por la entidad bancaria.

La exgerenta del BCB fue detenida en el aeropuerto de El Alto, cuando intentaba viajar a Santiago de Chile, aspecto que fue calificado como intento de fuga.

Mendoza afirma que este caso fue presentado al Congreso en 2006 para que autorice un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada por delitos económicos, muy al margen de la acusación de genocidio.

La diputada Alicia Canqui, del Movimiento Al Socialismo (MAS), no tiene información si el proceso sigue en alguna comisión de la Asamblea Legislativa. “Desconozco, pero se debería revisar”, subraya la legisladora.

Mientras que el diputado opositor Wilson Santamaría dice que este proceso puede hacer viable la extradición de Sánchez de Lozada, ya que con la acusación de genocidio se requiere un aval político de Estados Unidos.

Se pueda dar luz verde

Mendoza señala que este proceso puede ser autorizado por la actual Asamblea Legislativa. “Es más notorio para la comunidad internacional que un expresidente sea juzgado por corrupción”, dice.

Este medio intentó comunicarse con el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, pero el familiar del expresidente no atendió su teléfono. El exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas sospecha que esa fuga de dinero fue a las cuentas privadas de Sánchez de Lozada.

Otros hechos

Primer caso. Este caso fue uno de los primeros que asumió políticamente el Gobierno de Evo Morales. Fue en 2006 cuando se enjuició a Marcela Nogales, entonces gerenta general del BCB. El exfiscal Milton Mendoza denunció que hubo fuga de dinero público a cuentas particulares.

Intentó frenar. El exdiputado oficialista René Ramos, ex dirigente campesino, intentó evitar en una audiencia la libertad para Nogales, quien salió libre bajo fianza. Políticos de oposición califican al primer Gobierno de Evo como una “cacería de brujas”.