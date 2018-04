José Manuel Gutiérrez: “Activaremos todos los mecanismos jurídicos para tramitar la extradición”

En la Fiscalía General del Estado advierten que el veredicto emitido por una corte de Fort Lauderdale (el martes 3) en contra del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, puede reforzar el pedido de extradición de ambas exautoridades que gozan de refugio político en Estados Unidos. Sin embargo, tendrán que esperar la documentación que envíen del juzgado de Florida porque la responsabilidad es en el ámbito civil y la demanda que enfrentan en Bolivia es de tipo penal. Hay expectativa por este procedimiento.



¿Qué implicancias judiciales tiene en Bolivia el veredicto que emitió el martes una corte de Estados Unidos en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín, al encontrar responsabilidades civiles por las muertes de personas ocurridas durante la crisis de octubre de 2003?

Tenemos conocimiento del fallo en primera instancia (dictado por el gran jurado de una corte de Fort Lauderdale) del resarcimiento civil de 10 millones de dólares que tendrán que pagar Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, porque fueron declarados responsables por las muertes ocurridas en octubre de 2003. Esta decisión fue asumida en el ámbito civil, que es muy diferente a ser declarados culpables en el ámbito penal; sin embargo, hay que considerarlo como un paso importante para llegar a conocer la verdad material de los hechos sucedidos en octubre de 2003, cuando se produjo la convulsión social en el país.



¿Qué efectos tiene este dictamen de la justicia estadounidense para reiniciar el proceso de extradición que se sigue en contra del expresidente y de su exministro de Defensa?

Indudablemente que beneficia el trabajo que lleva adelante el Ministerio Público en el proceso de extradición de las exautoridades que radican en Estados Unidos. Es probable que activemos todos los mecanismos de cooperación jurídica internacional para acceder de manera legal a los antecedentes de ese fallo (emitido el 3 de abril), pero también debemos contar con mucha paciencia porque se trata de un fallo en primera instancia y que puede ser apelado en otras instancias en Estados Unidos.

De cualquier forma, solicitaremos, mediante las vías de cooperación jurídica internacional y otros convenios de cooperación, la documentación que corresponda para analizar de qué manera se puede vincular a la solicitud de extradición que tenemos en curso. En los próximos días retomaremos los contactos con los abogados de la Fiscalía estadounidense para plantear solicitudes o reforzar las acciones tramitadas, una vez que tengamos la documentación correspondiente insistiremos con la petición de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín.



¿En qué situación se encuentra el pedido de extradición?

El trámite de extradición pasó hace dos años del Departamento de Estado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su evaluación jurídica, pero hasta la fecha se desconocen los resultados.



¿De quién depende que se agilice este proceso?

La verdad, como Ministerio Público, podemos decir que se agotaron todas las vías, los requisitos y contenidos que exige el Tratado de Extradición entre los estados para la solicitud de extradición; esa es una decisión del Gobierno estadounidense y ellos son los únicos que pueden responder a esa interrogante.



¿Existen plazos para completar este tipo de procedimientos?

El Tratado de Extradición vigente con Estados Unidos, como cualquier otro tratado suscrito con otros países, no establecen plazos perentorios, sino en la obligatoriedad que tienen los estados por haber ratificado todo tipo de tratados.



En su criterio, ¿el veredicto dictado por la Corte de Fort Lauderdale abre la posibilidad de acelerar la extradición de Goni o sigue habiendo limitantes para completar el procedimiento?

Insisto en que es necesario esperar la documentación que corresponda al proceso que se realizó en esa corte del estado de Florida, porque es muy diferente hablar de un trámite civil a un proceso seguido en lo penal. Si bien en términos jurídicos puede servir para reforzar el concepto de causa probable que exige la legislación estadounidense, desde el punto de vista boliviano sí lo consideramos importante para la responsabilidad penal tomando en cuenta el nexo causal, pero no podemos adelantarnos en asumir un juicio de valor jurídico hasta que no tengamos acceso a la documentación con la que cuentan las autoridades judiciales de Estados Unidos. Por eso decía anteriormente, hay que tener un poco de paciencia.



¿Cuántas solicitudes de extradición ha solicitado Bolivia a otros países por el caso de octubre negro?

Por este caso, las autoridades bolivianas han presentado tres solicitudes de extradición a Estados Unidos. Una por la del exministro (de Energía e Hidrocarburos) Jorge Berindoague; por el expresidente (de Bolivia) Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de (Defensa) Carlos Sánchez Berzaín. Hay otros miembros del entonces gabinete de Gobierno que se encuentran en situación de refugiados o asilados políticos en otros países, razón por la cual hemos estado realizando trámites con las cancillerías de cada Estado a fin de dejar sin efecto todo tipo de protección a estas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia de Bolivia, pero que cuentan con estatus de refugiados o asilados políticos.

Hay que dejar claro que mientras las autoridades de otros países no revoquen o eliminen la protección a estos ciudadanos, no se puede iniciar ningún trámite de extradición. Lamentablemente, hasta el momento no hemos tenido éxito con los gobiernos de Estados Unidos, Perú y otros países en que se encuentran estas personas.