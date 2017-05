Jesús Gonzalo Rojas: “Hay susceptibilidad en los rectores de que haya un uso político de la universidad”

Durante este interinato, Rojas tuvo que coordinar el trabajo entre los académicos para aprobar los detalles de la calificación de los magistrados.



Es la primera vez que el Poder Legislativo invita a las universidades a este proceso. ¿Estaban tensas las relaciones al principio?

Cuando conocimos la ley 898, que conforma una comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana toma conocimiento de esto y, como se había contemplado un representante del Sistema de la Universidad Boliviana, era necesario tomar alguna decisión. Convocamos una conferencia para que se elija al representante que decía esta ley.



¿Ocurrió en enero?

En febrero supimos oficialmente de la ley. Enviamos la nota a los rectores y comenzamos a convocar a una conferencia de universidades, pero en ese momento había conflictos sobre representación estudiantil.



¿Cómo reaccionaron los rectores?

Algunos indicaban que era una de las mejores alternativas o situaciones que la universidad pueda estar presente en estas elecciones nacionales y participar directamente. Todos, actualmente, están plenamente de acuerdo, pero tienen la susceptibilidad de que el Sistema de la Universidad esté siendo utilizado políticamente y de que en su momento los resultados que salgan no tengan ningún valor, porque al final también políticamente van a decidir. Esa es la susceptibilidad de los rectores y de todos los participantes de la universidad. Queremos garantizar que el trabajo que vamos a realizar con toda responsabilidad sea respetado.



¿En qué consiste este conflicto interno de representación entre estudiantes?

No quisiera profundizarlo. Vamos a arreglarlo internamente. Estamos haciendo una comisión para arreglar. No queremos que en la opinión pública haya comentarios contrarios.

Hay un reglamento para elegir a los postulantes a magistrados. ¿Es posible que la puntuación asignada a investigación científica aumente un poco?

Sí. Los méritos tienen que tener un valor mayor. El reglamento es una analogía en cuanto a la elección de nuestros docentes . Ellos van a concurso de méritos y lo primero que tienen que hacer es vencer este concurso con un puntaje mínimo. Los que lo vencen tienen recién la opción de poder entrar al examen de conocimientos. Dentro de los méritos, la investigación tendría que tener un fuerte puntaje. Vamos a ver si tenemos todavía la posibilidad de hacer esos cambios y subir el puntaje. La publicación de artículos científicos tendría que tener un mayor puntaje. También vamos a definir dónde se hará la Conferencia de universidades.